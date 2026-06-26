Modeselektor live in St. Gallen

Musik
Bruno Mars in Berlin: Es gibt noch Karten für alle Shows
Nina Chuba beim Kessel Festival in Stuttgart: Tickets, Zeiten & Set...
PJ Harvey: Neue Single „Voyager“ ist erschienen
News
PEOPLE Festival 2026 in Berlin: Dessners, Ben Howard, Henning May &...
37 Grad im Olympiastadion: So überlebt ihr Bruno Mars in Berlin
09.10.26
10.10.26
11.10.26
13.10.26
Blind Date mit Modeselektor: „Bisschen Kakophonie, aber ansonsten geil!“
Kylie Minogue, Radiohead, Jeff Mills – wie reagiert das Modeselektor-Duo auf unsere Blind-Date-Tracks? Wir checken.
Sziget 2024: Liam Gallagher und Halsey als Headliner bestätigt
Auch dabei: Janelle Monáe, Skrillex, Raye, Tom Odell, Modeselektor und MØ. Mehr Infos hier.
MODERAT kündigen neues Album MORE D4TA und Tourtermine 2022 an
Nach einer sechsjährigen Pause melden sich MODERAT mit einem neuen Album und Tourdaten im Gepäck zurück. Die Platte ist das insgesamt vierte Album der Gruppe und widmet sich der Isolation und Informationsflut der vergangenen zwei Jahre.
Modeselektor kündigen neues Album EXTENDED und weitere EPs an
Modeselektor haben den Lockdown genutzt und sind mit einem neuen Album zurück.
So könnt Ihr Silvester wie im Club feiern, ohne dabei im Club sein zu müssen
Bei einem Streaming-Anbieter könnt Ihr pünktlich zu Silvester erstmals offizielle DJ-Mixes streamen.
30.06.26
07.10.26
16.10.26
07.11.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.