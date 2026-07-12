Mykki Blanco live in Fribourg

Mit BROKEN HEARTS & BEAUTY SLEEP veröffentlichte New Yorker Queer-Rapper*in Mykki Blanco das erste Album seit fünf Jahren. Wir haben uns mit Mykki über die Hinwendung zum Pop, Hochzeiten, Gedichte und Empowerment unterhalten.
Das Pop-Kultur-Festival, das vom kommenden Mittwoch bis zum Freitag, 21. bis 23. August, auf dem Gelände der Berliner Kulturbrauerei stattfindet, lädt dazu ein, zwischen den verschiedensten Spielarten, Disziplinen und Perspektiven hin und her zu bouncen. Eine prall gefüllte Veranstaltungs-Tüte, die weit mehr bietet als bloße Unterhaltung.
Michael David Quattlebaum Jr. ist Mykki Blanco ist schwul, Transvestit und Rapperin. Die Zeit für unser Shooting in Berlin-Neukölln überziehen wir gnadenlos, abhängig vom Outfit hören wir mal Michael Jackson, dann wieder russische Chansons, und die eigens für sie angefertigten Perücken gefallen Mykki so gut, dass sie eine davon gleich behält.