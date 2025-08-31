Nina Chuba live in Weissenburg

Partner
Emotionale Ehrung: Darum bricht Yungblud in Tränen aus
Ryan Gosling beginnt Dreharbeiten zu „Star Wars: Starfighter“
Marteria überrascht mit neuem Album: ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT III
Bryan Singer dreht ersten Film seit „Bohemian Rhapsody“
Oasis-Falle: Auf diesen Leak sollten Fans jetzt nicht hereinfallen
Nina Chuba: Vorverkauf für Tour 2026 startet – alle Termine & Tickets
Der Vorvkerauf für Nina Chubas große Tournee im Sommer 2026 geht jetzt los. Was ihr nun wissen müsst.
Nina Chuba kündigt neues Album ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT an
Ihr zweites Studioalbum erscheint am 19. September und enthält Singles wie „Unsicher“ und „Rage Girl“.
Nina Chuba live in der Wuhlheide Berlin: Lest hier unsere Konzert‑Review
Am 18. Juli spielte der Star ein ausverkauftes Konzert in der Parkbühne Wuhlheide Berlin. So war ihre Show.
Premiere für neues Pop-Quiz: Wo haben wir Bill Kaulitz zum ersten Mal gesehen – und wen zum Teufel besingt Charli xcx?
120 Gäste aus der Musikszene und dem Pop-Business bei „Quiz & Shout“, der neuen Rate-Show. Wer ist der cleverste Nerd? Am Ende triumphiert das Publikum über die Redaktionen.
Nina Chuba in Berlin: Zeiten, Support, Tickets, Setlist, Anfahrt, Wetter
Am 18. Juli tritt Nina Chuba in der Parkbühne Wuhlheide in der Hauptstadt auf. Hier alle Infos dazu.
Der Musikexpress 09/2025 mit Oasis, Wanda, The Hives & Jehnny Beth
Oasis feiern das Comeback des Jahres, Marco Wanda schreibt über ein wildes Leben und Jehnny Beth huldigt der Gegenwart – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 9/2025.