Razorlight live in Berlin

News
Olivia Rodrigo veranstaltet Festival mit 100 % weiblichem Line-Up
Musik
Haftbefehl zieht sich zurück
Sonntag beim Hurricane 2026: Die besten Bilder von Provinz und mehr
Twenty One Pilots und mehr: Die Bilder vom Sonntag beim Southside 2026
Hurricane 2026: Die besten Bilder vom Samstag mit Finch und mehr
30.10.26
04.11.26
13.11.26
Razorlight veröffentlichen neue Single „You Are Entering The Human Heart“
Die Single ist einer von zwei neuen Songs vom Best-Of „Razorwhat? The Best Of Razorlight“, das im Dezember erscheinen soll.
Von Ed Sheeran bis The 1975: Die besten Fotos vom Sziget Festival 2019
Das Sziget Festival in Ungarn zieht jährlich ungefähr 400.000 Besucher an. Wir waren 2019 auch da und haben Bilder für Euch.
Sziget Festival 2019 bestätigt 28 neue Acts – darunter Post Malone, James Blake und Wanda
Auch Vini Vici, Years & Years und Razorlight haben zugesagt, beim Sziget Festival 2019 dabei zu sein.
Die Indie-Klasse von 2005: Was Kaiser Chiefs, The Zutons und Co. heute so machen
Von Art Brut über The Futureheads bis Milburn: Wir haben den Überblick über den aktuellen Status der britischen Indieacts der Nullerjahre.
„Carry Yourself“: Razorlight verkürzen Wartezeit auf Album mit weiterer Single
Das erste Album seit zehn Jahren, OLYMPUS SLEEPING, erscheint am 26. Oktober 2018.
24.06.26
25.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.