Tom Jones live in St. Moritz

Vorurteile, die dem Rezensenten vor dem Tom Jones-Konzert durch den Kopf gingen: 1) Das Publikum ist total gemischt nach des Tigers Generationen übergreifendem Comeback-Album „Reload“. 2) Es werden BHs und Damenslips auf die Bühne fliegen. 3) Tom Jones wird jede nüchterne Sportarena in einen Las Vegas-Nachtclub verwandeln. Die Realität: Das Publikum war total gemischt, es […]
WENN LEGENDEN AUF TOUR GEHEN, wird es pünktlich dunkel. Keine 20 Uhr 10, und zack, schon geht das Licht aus Raunen im Saal Im Dunkel klettert die Band zu Klangen von“.The Brillad Of Tom Jones“ de‘ Britpopper Space auf die Buhne der Mann hat Ironie, das gefallt Im Publikum knistert Erwartung. Erre gung. Ergriffenheit und […]