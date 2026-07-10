Tom Jones live in St. Moritz

Vorurteile, die dem Rezensenten vor dem Tom Jones-Konzert durch den Kopf gingen: 1) Das Publikum ist total gemischt nach des Tigers Generationen übergreifendem Comeback-Album „Reload“. 2) Es werden BHs und Damenslips auf die Bühne fliegen. 3) Tom Jones wird jede nüchterne Sportarena in einen Las Vegas-Nachtclub verwandeln. Die Realität: Das Publikum war total gemischt, es […]