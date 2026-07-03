Tristan Brusch live in Hamburg

Musik
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
Village-People-Sänger Victor Willis mit 74 Jahren gestorben
splash! Festival 2026: Line-up, Tickets und Anreise nach Ferropolis
News
Bad Bunny stellt neuen Stadion-Rekord auf
11.07.26
29.07.26
05.08.26
04.09.26
06.10.26
Preis für Popkultur 2026: Alle Gewinner:innen im Überblick
Der Preis für Popkultur 2026 ist verliehen worden. Wem die Trophäen-Ehre in welchen Kategorien zuteil wurde, erfahrt ihr hier.
Die 20 wichtigsten Alben 2025: Rosalía, Little Simz & mehr
Es steht fest: Diese Veröffentlichungen haben das musikalische Jahr geprägt.
Die besten Songs des Jahres: 50 Tracks, die uns bewegten
Von Rosalías sakralem Klangmonument bis Lady Gagas Comeback: Diese 50 Songs haben uns bewegt. Entdeckt die Tracks des Jahres.
„Ich bin sprachlos!“: Tristan Brusch bekommt Soundcheck-Award
„Ich habe noch nie einen Preis gewonnen“, freute sich Tristan Brusch
Tristan Brusch gewinnt mit AM WAHN Soundcheck Award 2023
Die vierte Platte des Wahlberliners wurde zum Album des Jahres 2023 gewählt.
04.07.26
05.07.26
07.07.26
08.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.