Tristan Brusch gewinnt mit AM WAHN Soundcheck Award 2023

Die vierte Platte des Wahlberliners wurde zum Album des Jahres 2023 gewählt.

Am 24. März 2023 erschien AM WAHN – das vierte Album des Singer-Songwriters Tristan Brusch. Zur Veröffentlichung ließ er zur Einordnung der Tracks in einer Pressemitteilung verlauten: „Man denkt, man erlebt die Liebe, ist aber eigentlich nur im Wahn.“ Nun ist der in Berlin lebende Musiker mit eben dieser Platte mit dem Soundcheck Award 2023 ausgezeichnet worden.

Brusch setzt sich gegen Anohni, Lankum und Sufjan Stevens durch

Die vierköpfige Jury von radio eins und Tagesspiegel hat beschlossen, dass es sich bei AM WAHN um das Album des Jahres 2023 handelt. Der 36-Jährige konnte sich bei der Wahl somit gegen die aktuellen Werke von Anohni And The Johnsons (MY BACK WAS A BRDIGE FOR YOU TO CROSS), Lankum (FALSE LANKUM) und Sufjan Stevens (JAVELIN) durchsetzen.

Bruschs LP feiert Soundcheck-Moderator und Jury-Mitglied Andreas Müller mit den Worten: „Er hat die Gabe, Alltagsgeschichten zu erkennen und in starke Songs zu übersetzen. […] Schon mit ,Am Rest’ hat Brusch ein sensationelles Album vorgelegt, woran er zwei Jahre später nun anschließt.“

Über den Award

Zum Soundcheck Award: Dieser wird bereits seit 2009 verliehen. Es können die Alben in die engere Auswahl gelangen, die bei der Radiosendung „Soundcheck“ besprochen werden und insgesamt vier Mal die Höchstwertung erhalten. Zum Ende des Jahres wird aus den Hit-Werken eine vier Platten umfassende Shortlist erstellt.

AM WAHN hören: