Kummer beendet seine Solo-Karriere

Felix Kummer veröffentlicht seine Single „Der Letzte Song“ am 12. November. Wie der Name es schon prophezeit, wird es tatsächlich sein letzter sein – zumindest der letzte seiner Solo-Karriere als Kummer.

Im Jahr 2019 gab der Sänger der Band Kraftklub eine Auszeit mit seiner Band bekannt, um als Solo-Künstler und Rapper eine persönlichere und verletzlichere Seite zu zeigen. Nach den ersten Singles „Nicht die Musik“, „9010“ und „Bei dir“ folgte das Album KIOX. Damit war der Erfolg des Künstlers nicht mehr aufzuhalten. Konzerte waren reihenweise ausverkauft und Ohrwürmer machten sich in den Köpfen breit. Trotzdem hatte Kummer seine Solo-Karriere immer mit einem Verfallsdatum versehen und dieses sei nun nahe, erklärte der Musiker in den sozialen Medien.

„Das hat alles unglaublich viel Spaß gemacht, vielen Dank. Aber mir war von vornherein klar, dass KUMMER irgendwann wieder vorbei sein würde. Dieser Moment ist jetzt gekommen. Aber bevor ich mich verabschiede, gibt’s noch einen letzten Song“

Die Single kann bis zum 12. November auf Vinyl vorbestellt werden, alle Bestellungen danach werden nicht mehr berücksichtigt und der Chemnitzer erklärt auch warum: „Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Vinyl man heutzutage pressen lassen soll.“ Deswegen würden sie alle Bestellungen bis zum 12. November sammeln und dann die genaue Anzahl herausschicken. Es wäre dann natürlich ungewiss, ob die Single auch den Vorstellungen des Käufers entspricht: „Das heißt man bestellt sich die Katze im Sack“ und erzählt scherzhaft, dass sich auf der Platte auch ein zwölfminütiger Goa-Track befinden könnte. Bestellt werden kann die Single auf KIOX-TONTRAEGER.DE.

Vorher geht er nochmal auf Tour

Bevor Kummer seine Solo-Karriere an den Nagel hängt, geht er nochmal auf Tour. Die langersehnte „KIOX“-Tour wird ab November nun endlich stattfinden können. Wegen Corona musste die Tour in den vergangenen zwei Jahren dreimal verschoben werden. Die Tour beginnt am 17. November in Bremen und endet nach insgesamt 13 Konzerten am 7. Dezember in München.

17.11.2021 Bremen, Pier 2 (ausverkauft)

18.11.2021 Würzburg, Posthalle (ausverkauft)

21.11.2021 Wien, Gasometer

22.11.2021 Dresden, Alter Schlachthof (ausverkauft)

23.11.2021 Dresden, Alter Schlachthof (ausverkauft)

26.11.2021 Hannover, Swiss Life Hall (ausverkauft)

27.11.2021 Wiesbaden, Schlachthof (ausverkauft)

28.11.2021 Oberhausen, Turbinenhalle

30.11.2021 Stuttgart, Liederhalle (Beethovensaal) (ausverkauft)

01.12.2021 Köln, Palladium (ausverkauft)

03.12.2021 Berlin, Tempodrom (ausverkauft)

05.12.2021 Münster, Skaters Palace (ausverkauft)

07.12.2021 München, Tonhalle (ausverkauft)

Kummers Album KIOX schoss in Deutschland auf Platz 1 der Charts.