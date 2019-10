Prada-Prolls: Kummer kommentiert in „Wie viel ist dein Outfit wert“ die Klamotten-Kluft zwischen Arm und Reich

Foto: HOTEL ROCCO. All rights reserved.

Am 09. Oktober 2019 veröffentlichte Kraftklub-Sänger Felix Kummer seine vierte Solosingle „Wieviel ist dein Outfit wert“ zusammen mit dem dazugehörigen Musikvideo. Nur zwei Tage später, am 11. Oktober, erscheint sein erstes Soloalbum KIOX.

Der Song kommentiert unter anderem den Trend, dass Menschen auf YouTube Umfragen machen, wie viel das Outfit verschiedener Jugendlicher wert sei. Die Preise der Outfits, meist bestehend aus Marken-Jogginghosen, Sneakern und teuren Uhren, erreichen in solchen Videos oft eine Summe im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Absurdität dieser Videos und des Lifestyles dahinter, verpackt Kummer in „Wie viel ist dein Outfit wert“ unter anderem in Zeilen wie diese:

„In einer Welt, in der du alles hättest werden können

Hast du dich dafür entschieden ein verkacktes Arschloch zu sein

Diese Welt ist eingeteilt in Gewinner und Verlierer

Zwischen Deichmann, Victory und Thrasher, Louis, Fendi, Fila

Zwischen abgetragene Klamotten der Geschwister rocken

Und 70€ für paar Gucci-Socken

Solidarität hat Grenzen

Du würdest armen Menschen ja zur Seite stehen

Wenn sie es schaffen würden einfach bisschen geiler auszusehen“

An einer Stelle klingt es so, als habe Kummer einen Satz von Tom Kaulitz, während er Juror bei „Germany’s Next Topmodel“ war, als Sample verwendet.

Damit zieht sich sozialkritische Themen des Rappers und Sängers weiter durch seine Musik. Bereits auf seiner ersten Single „9010“ rappte er über rechte Gewalt in seiner Heimatstadt Chemnitz und darüber hinaus. In seinem zweiten Song „Nicht die Musik“ ging es um die simpel gestrickte und durchschaubare Strukturen deutscher Rapmusik zurzeit.

Am 11. Juni 2019 erschien Kummers erste Solo-Single „9010“. Knapp einen Monat später kündigte er an, seinen eigenen Plattenladen zu eröffnen. Wiederum eine Woche später machte er öffentlich, dass der Laden den Namen „Kiox Tonträger“ tragen wird. Der Laden wird ab dem 11. Oktober für nur zwei Tage geöffnet sein und als exklusive Verkaufsstelle seines Albums dienen. Nur dort und in seinem Online-Shop soll die Platte käuflich zu erwerben sein.

Was es mit dem Albumtitel auf sich hat? Kiox hieß der Plattenladen von Felix Kummers Vater. Dort habe der Rapper und Sänger die meiste Zeit seiner Kindheit verbracht. Somit ist das Album nicht nur eine Hommage an seine Heimatstadt, sondern auch an die Vergangenheit seines Vaters.

KUMMER auf „KIOX“-Tour 2020 – die Termine:

13.03.2020 Wiesbaden, Schlachthof

14.03.2020 Würzburg, Posthalle

16.03.2020 Wien (AT), Arena

17.03.2020 München, Tonhalle

19.03.2020 Hannover, Capitol

20.03.2020 Düsseldorf, Stahlwerk

21.03.2020 Münster, Skaters Palace

23.03.2020 Stuttgart, Im Wizemann

24.03.2020 Köln, Palladium

25.03.2020 Berlin, Tempodrom

27.03.2020 Bremen, Pier2

28.03.2020 Dresden, Alter Schlachthof

KUMMER auf „KIOX“-Tour 2019 – die Termine: