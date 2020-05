Lady Gaga & Ariana Grande: Hört hier ihren gemeinsamen Song „Rain On Me“ im Stream

Lady Gaga und Ariana Grande hier 2015 in New York City.

Nur eine Woche vor dem offiziellen Release von Lady Gagas neuestem Album CHROMATICA, hat die Popsängerin einen gemeinsamen Track mit Ariana Grande veröffentlicht. „Rain On Me“, die zweite Singleauskopplung aus Gagas bevorstehendem Werk, besticht durch die für beide Sängerinnen typischen Powerhouse-Vocals und Dance-lastige Passagen, die teilweise an Madonnas Vogue-Zeiten erinnern.

„Rain On Me“ im Stream hören:

In einem Interview mit Apple Music berichtete Gaga von dem außergewöhnlichen Entstehungsprozess des Songs. „Ich sagte zu Ariana: ‚Ok, ich möchte, dass du jetzt, wenn du singst, alles um dich herum vergisst. Und während du singst, werde ich dazu tanzen‘“, beschrieb sie die Ausgangssituation im Studio, „und Ariana antwortete: ‚Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ok, ok.‘“ Schließlich habe Grande angefangen zu singen und „Dinge mit ihrer Stimme gemacht, die einfach anders waren“. Es sei einer dieser Momente gewesen, in denen beide Musiker*innen einander ganz klar gesehen und erkannt hätten, so Gaga.

Weiterhin gestand Stefani Germanotta, wie Lady Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, dass sie sich zunächst nicht getraut hätte, auf Grande zuzugehen. „Sie war so hartnäckig und hat immer und immer wieder versucht, sich mit mir anzufreunden“, so Gaga im selben Interview, „und ich habe mich zu sehr geschämt, mit ihr abzuhängen, weil ich etwas so Heilendes und Schönes nicht mit meiner Negativität überschatten wollte.“ Als Grande sie jedoch auf ihr Verhalten angesprochen habe, seien die beiden schließlich dazu in der Lage gewesen, ihre Freundschaft aufblühen zu lassen.

Neben Grande werden auf dem am 29. Mai erscheinenden CHROMATICA auch Elton John und die K-Pop-Band Blackpink zu hören sein. Berichten zufolge soll es sich bei dem Nachfolger zum 2016 erschienenen JOANNE um Gagas Rückkehr zu ihren Dance-Wurzeln handeln. Mit „Stupid Love“ teilte die gebürtige New Yorkerin Ende Februar bereits einen ersten Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Material.