Lady Gaga kündigt Single „The Dead Dance“ an

Lady Gaga veröffentlicht neue Single „The Dead Dance“ passend zur Fortsetzung von „Wednesday“ Staffel 2.

Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga hat das Veröffentlichungsdatum ihrer neuen Single „The Dead Dance“ bekannt gegeben. Der Song erscheint am 3. September, passend zur Fortsetzung der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Wednesday“, in der Gaga als Rosaline Rotwood zu sehen sein wird. Laut „Variety“ schrieb Gaga den Track gemeinsam mit ihren „Mayhem“-Koautoren Andrew Watt und Cirkut speziell für die Serie.

Graveyard Gala in New York City mit Lady Gaga

Am Donnerstag, den 28. August, trat die Sängerin bei der Spotify- und Netflix-Veranstaltung „Wednesday Graveyard Gala“ in New York City auf. Dabei bestätigte sie vor ihren Fans: „Ich hatte eine wunderbare Zeit bei der Arbeit an der zweiten Staffel von ‚Wednesday‘. Ich habe die Zusammenarbeit mit Tim Burton und Jenna Ortega und allen hier geliebt, es ist unglaublich. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass mein Song ‚The Dead Dance‘ kommt.“

Erste Reaktionen und Zusammenarbeit mit Jenna Ortega

Lady Gagas Beteiligung an der zweiten Staffel war bereits im November des vergangenen Jahres bekannt geworden. Fans hatten zuvor Ortegas viralen Tanz aus der Serie zu Gagas Song „Bloody Mary“ nachgestellt, ein Trend, an dem Gaga selbst teilnahm. Ortega lobte die Zusammenarbeit mit Gaga beim South by Southwest Film Festival (SXSW) im Frühjahr: „Es ist das Beste. Sie ist die Beste, definitiv eine der talentiertesten Personen, mit denen ich je gearbeitet habe.“

Weitere Besetzung

Neben Gaga gehören zur Besetzung der zweiten Staffel unter anderem Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton und Noah Taylor, während Gastauftritte von Joanna Lumley, Thandiwe Newton und Haley Joel Osment geplant sind. Tim Burton bestätigte zudem beim Giffoni Film Festival in Italien, dass er und Gaga während der Dreharbeiten an einem weiteren Projekt gearbeitet hätten. Medien wie „Variety“ oder „Express Tribune“ spekulieren, dass ein Musikvideo auf der Island of the Dolls in Xochimilco gedreht wurde.

Staffelstart und Tour

Die ersten vier Episoden der neuen Staffel erschienen am 6. August, während die zweite Hälfte und gleichzeitig Gagas Song am 3. September veröffentlicht wird. Gaga selbst ist derzeit mit ihrer „Mayhem Ball“-Tour unterwegs, die im Juli in Las Vegas begann und Stationen in Miami, New York, Toronto und Chicago umfasst, bevor die internationale Tour beginnt.