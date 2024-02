Tim Burton: Remake von „Angriff der 20-Meter-Frau“ (1958)

Für die Neufassung des Science-Fiction-Films steht Tim Burton Gillian Flynn zur Seite.

Tim Burton wird bei einem Remake des Films „Angriff der 20-Meter-Frau“ (1958) Regie führen. Es soll eine „Neugestaltung“ des alten Science-Fiction-Films entstehen.

Die abstrusen Geschichten des Tim Burton

Darin geht es, wie der Titel bereits verrät, um eine übergroße Frau. Nachdem sie durch außerirdische Strahlung wächst, macht sich die Protagonistin des Films auf, ihren fremdgehenden Mann und dessen Geliebte zu bestrafen. Für Tim Burton, den man durch „Edward mit den Scherenhänden“ (1990), „Beetlejuice“ (1988) oder zuletzt der Serie „Wednesday“ (2022) kennt, wäre das Remake eines solch skurrilen Plots kein Novum. Die Atmosphäre von Science-Fiction der Fünfziger fing er bereits in „Mars Attacks“ (1996) ein. Für „Angriff der 20-Meter-Frau“ steht ihm allerdings Gillian Flynn zur Seite. Die ist eigentlich für ihre Thriller wie „Gone Girl“ bekannt, für deren Verfilmungen sie auch häufig die Drehbücher schreibt. Ob und welche Änderungen die beiden an der Vorlage vornehmen, bleibt also abzuwarten.

Hier der Trailer für das Fünfziger-Original:

„Angriff der 20-Meter-Frau“: Neunziger-Remake

Sie wären damit nicht die Ersten: 1993 gab es bereits ein Remake von „Angriff der 20-Meter-Frau“ (im Original: „Attack Of The 50 Foot Woman“). Der HBO-Fernsehfilm psychologisiert die riesige Protagonistin stärker und zeichnet sie damit weniger als hysterische Böse. Auch bringt der Film die Änderung mit sich, dass die Geliebte des Ehemannes verschont wird. Stattdessen gibt die Betrogene ihr einen guten Rat mit. Anders als im Original stirbt auch das Ehepaar nicht, sondern sie werden von Außerirdischen mitgenommen.

Das Hollywood-Nachrichtenmagazin „Deadline“ vermutet durch die Mitarbeit von Warner Bros., die vergangenes Jahr an „Barbie“ mitwirkten, ein weiteres „female-power event project“.