Lady Gaga: Album HARLEYQUIN erscheint begleitend zu „Joker: Folie à Deux“

Die neue Gaga-LP kommt am 27. September heraus – mitsamt Coversongs und Harley-Quinn-Vibe.

Lady Gaga veröffentlicht ein neues Album mit dem Titel HARLEYQUIN, das als Begleitplatte zum Drama-Musical „Joker: Folie à Deux“ gedacht ist, das wiederum am 3. Oktober in die Kinos kommt.

Lady Gaga bringt den Wahnsinn von Harley Quinn ins Studio

Am Freitag, den 27. September (2024), wird das neue Werk der 38-Jährigen herauskommen. Mit 13 Titeln knüpft die LP thematisch und musikalisch an den Film an, in dem Gaga die Rolle der Harley Quinn übernommen hat – der berüchtigten Psychologin und Liebhaberin des Jokers, verkörpert von Joaquin Phoenix.

HARLEYQUIN enthält unter anderem Songs wie „Good Morning“, „World on a String“, „The Joker“ und „Folie à Deux“. Ihre kürzlich erschienene Single „Die With A Smile“, auf der sie gemeinsam mit Bruno Mars singt, wird jedoch kein Teil des Albums sein.

Auch wenn die Platte als eigenständiges Werk neben dem offiziellen Soundtrack des Films stehen soll, scheint es inhaltlich starke Überschneidungen zu geben, da der Kinostreifen selbst ein Musical ist, in dem bekannte Stücke neu interpretiert werden. Einige Lieder auf Gagas neuem Album sind Coverversionen, wie beispielsweise „That’s Entertainment“ und „Gonna Build a Mountain“.

Mit roter Schwimmweste und verschmiertem Make-up

Die Sängerin hatte das Albumcover zu HARLEYQUIN über ihre sozialen Medien geteilt. Es zeigt sie selbst unter der Dusche, in einem markanten Look. Mit rötlichen Haaren, teils verschmierten Make-up und einer roten Schwimmweste. Die Szenerie des Covers passt zu der düsteren und chaotischen Stimmung, die der von Lady Gaga gespielte Charakter der Harley Quinn ausstrahlt. Bemerkenswert ist auch, dass Michael Polansky, Gagas Verlobter, als Produzent auf dem Vinyl-Aufkleber der LP erwähnt wird.

Obwohl HARLEYQUIN als zusätzliches Werk betrachtet wird, warten Fans sehnsüchtig auf Lady Gagas siebtes Studioalbum, das wohl im Februar 2025 erscheinen soll. Die erste Single daraus wird im Oktober erwartet, wie Gaga kürzlich in einem Interview bestätigte.