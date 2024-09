„Joker: Folie à Deux“: 11 Minuten Standing Ovations für die Stars in Venedig

Das Publikum des Filmfestivals wollte einfach nicht mit dem Applaudieren und Gaga-Rufen aufhören.

Roter Teppich, zig aufblitzende Kameras und jede Menge Filmindustrie-Prominenz. Noch bis zum Samstag, den 7. September, ist der Lido di Venezia Schauplatz der 81. Filmfestspiele in der berühmten Kanalstadt. Am 4. September, feierte dort auch „Joker: Folie à Deux“ seine Premiere – das Sequel zum vielfach Oscar-nominierten Psychothriller von Regisseur Todd Phillips aus dem Jahr 2019. Der Film schien so gut beim Publikum anzukommen, dass insgesamt elf Minuten für das Ensemble applaudiert wurde.

Gaga, Phoenix und Phillips auf dem Roten Teppich

In Blickweite zum Strand hatten sich Fans und Presse an der Sala Grande versammelt, um die Stars des Films in Empfang zu nehmen. Laut „Variety“ war Schauspieler Joaquin Phoenix früher vor Ort und machte Selfies mit umstehenden Besucher:innen. Phillips borgte sich spaßeshalber wegen der heißen Temperaturen von einem Anwesenden dessen Papierfächer und wedelte sich damit Luft zu. Am meisten Aufmerksamkeit erregte aber Lady Gaga. Für ein Bild der Harle-Quinn-Darstellerin in ihrem extravaganten Dior-Kleid trampelten sich die Fotograf:innen fast gegenseitig über den Haufen. Dies war schon mal ein Vorgeschmack auf das, was an überlauter Freude über die Stars und ihr neues Werk nach dem Schauen auf die Promis warten würde …

Crowd gibt Standing Ovations

Kurz nach dem Abspann von „Joker: Folie à Deux“ brachen die Zuschauer:innen dann in begeisterte Beifallstürme aus. Laut „Hollywood Reporter“ gaben sie dem Filmemacher sowie seinem Cast beinahe elf Minuten lang Applaus – durchzogen von Rufen wie „Ga-ga, Ga-ga, Ga-ga!“ und „Gaga, wir lieben dich!“. Die „Poker Face“-Sängerin bedankte sich mit Luftküssen. Ihr Leinwandpartner soll den Saal nach etwa neun Minuten verlassen haben – die Überwältigung schien wohl zu groß.

Wie das Musical-Drama bei den Kritiker:innen abschnitt, könnt ihr hier nachlesen.

Der X-Account „Lady Gaga Now“ postete einen Clip der Standing Ovations:

Darum geht es in „Joker: Folie à Deux“

Aufgrund der Hinrichtung des Talkshow-Moderators Murray Franklin vor Live-Publikum sitzt Arthur Fleck alias Joker (Joaquin Phoenix) in Arkham Asylum ein. Während er in der psychiatrischen Einrichtung auf seinen Gerichtsprozess wartet, beginnt Fleck, immer mehr an seiner Identität zu zweifeln. Als er jedoch die Assistenzärztin Harleen Quinzel (Lady Gaga) kennenlernt, beginnt nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern auch ein neuer, gemeinsamer Wahnsinn.

Die komplette Pressekonferenz zum Film auf YouTube (Start bei 2:08:30)

Konzipiert als Musical hebt sich Phillips‘ Fortsetzung vom Vorgänger stilistisch deutlich ab und brachte für das Ensemble gewisse Herausforderungen mit sich. Bei der offiziellen Pressekonferenz in Venedig sagte Phoenix: „Jeder Teil der Aufnahme war live, wir haben nicht zu fertigen Tracks gesungen, sondern mit einem Pianisten am Set gearbeitet.“ Lady Gaga ergänzte: „Die Vorbereitung des Walzers war wirklich etwas ganz Besonderes, wir haben monatelang geprobt.“