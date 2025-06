Lalo Schifrin: „Mission: Impossible“-Komponist stirbt mit 93 Jahren

Der Komponist Lalo Schifrin ist am 26. Juni 2025 im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit. Schifrin wurde vor allem durch die Titelmusik zur Fernsehserie „Mission: Impossible“ bekannt, die 1966 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Die markante Komposition wurde zu einem der bekanntesten TV-Themen weltweit.

Schifrin als Jazzmusiker und Komponist

Lalo Schifrin wurde am 21. Juni 1932 in Buenos Aires geboren. Er studierte Musik am Konservatorium in Paris sowie an der Universität von Buenos Aires. In den 1950er-Jahren zog er in die Vereinigten Staaten, wo er zunächst als Jazzmusiker und Arrangeur arbeitete, unter anderem für Dizzy Gillespie. Ab den 1960er-Jahren war er regelmäßig als Komponist für Film- und Fernsehproduktionen tätig.

Seine bekanntesten Werke

Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen neben „Mission: Impossible“ auch die Filmmusiken zu „Bullitt“, „Dirty Harry“, „Enter the Dragon“, „The Amityville Horror“, „The Cincinnati Kid“ und den „Rush Hour“-Filmen. Insgesamt wurde er sechsmal für den Oscar nominiert, viermal für den Grammy ausgezeichnet und erhielt zahlreiche weitere Ehrungen.

Schifrin erhielt Ehrenoscar

2018 wurde Schifrin mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Academy würdigte damit seine musikalische Handschrift und seinen langjährigen Beitrag zur Filmmusik. Die Auszeichnung wurde ihm von Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood überreicht, mit dem er wiederholt zusammenarbeitete.

Das „Mission: Impossible“-Thema erreichte 1968 Platz 41 der US-Singlecharts und wurde 2017 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Auch spätere Versionen, etwa zur Neuverfilmung der Reihe ab 1996, basieren auf Schifrins Originalkomposition.

Lalo Schifrin hinterlässt seine Ehefrau Donna, drei Kinder und vier Enkelkinder. Er lebte zuletzt in den Vereinigten Staaten.