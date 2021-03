Lana Del Rey: CHEMTRAIL OVER THE COUNTRY CLUB ist ihr fünftes Nummer-1-Album (in UK)

Am 19. März 2021 veröffentlichte Lana del Rey ihr siebtes Studioalbum „Chemtrails Over The Country Club“. Damit stieg sie von null auf eins in die britischen Charts ein. Dieses ist ihr bisher fünftes Nummer-eins-Album in Großbritannien. In Deutschland gelangte die Platte aus dem Stand auf Platz drei der Album-Charts ein.

Nun ist die Sängerin in den britischen Charts gleich auf mit Celine Dion. Bislang haben nur Madonna, Kylie Minogue, Barbara Streisand und Taylor Swift mehr Nummer-eins-Alben produziert, so „Billboard“. Laut der „Official Charts Company“ vermerkt das Album bereits 40.000 Verkäufe – darunter allein 16.700 Verkäufe auf Vinyl.

Chartplatzierungen nach Lana Del Rey

Währenddessen steigt Justin Bieber in dieser Woche mit seinem sechsten Studioalbum „Justice“ auf Platz zwei ein – dem meistgestreamten Album der Woche in Großbritannien. In den USA und in Australien steht es zudem auf Platz eins der Album-Charts. Währenddessen belegt es in Deutschland Platz vier, hinter Lana Del Rey.

Britische Single-Charts

Wie auch in Deutschland belegt Nathan Evans mit seiner Santiano-Zusammenarbeit „Wellerman“ in der zweiten Woche die Spitze der britischen Single-Charts. In Deutschland führen sie bereits seit fünf Wochen die deutschen Charts an.

„Latest Trends“ von A1 & J1 belegt dahingegen den zweiten Platz und ist der meistgestreamte Song der Woche in UK. Gefolgt wird der Song von Justin Biebers Zusammenarbeit mit Daniel Caesar und Giveon „Peaches“. Mit „Hold On“ rutscht der kanadische Popsänger von der 31 in dieser Woche auf die zehn. Damit hat er 26 Top-10-Singles.

