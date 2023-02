Lana Del Reys neuer Song „A&W“: Vertraute Melancholie in musikalischer Abwechslung

Am 14. Februar 2023 hat Lana Del Rey die zweite Single aus ihrem kommenden, neunten Studioalbum DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD ausgekoppelt.

Das siebenminütige, zweiteilige Stück heißt „A&W“. Auf eine gefühlvoll gehauchte, melancholische und sehr typische Lana-Del-Rey-Hälfte folgt ein düsterer, pulsierender textlich eher eratischer Teil, der das Thema dennoch festhält. Der Titel steht, wie die Lyrics und ein Instagram-Post des Produzenten Jack Antonoff vom 7. Dezember verraten, für „American Whore“. Antonoff, dessen Band Bleachers außerdem als Featuregäste vertreten sein werden, teilte auch mit, dass der Song seine liebste Zusammenarbeit mit Del Rey sei.

Bereits im Dezember ist zur Ankündigung des neuen Werks dessen Titeltrack „Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd“ erschienen. Der ursprünglich für den 10. März geplante Release wurde inzwischen auf den 24. März verschoben. Die Ankündigung schlug auch Wellen, da Del Rey sie mit Nacktfotos begleitete. Neben diesen ist auch das offizielle Cover und die Tracklist erschienen, denen alle Features und auch das Produktionsteam zu entnehmen sind. Neben den Bleachers werden sich Tommy Genesis, Jon Batiste, Judah Smith, SYML und Father John Misty die Ehre geben. An der Produktion sind weiterhin Drew Erickson, Benji und Zach Dawes beteiligt.

Die vollständige Tracklist liest sich so:

„The Grants” „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” „Sweet” „AW” „Judah Smith Interlude” „Candy Necklace” „Jon Batiste Interlude” „Kintsugi” „Fingertips” „Paris, Texas” „Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing” „Let the Light In” (feat. Father John Misty) „Margaret” (feat. Bleachers) „Fishtail’ „Peppers” (feat. Tommy Genesis) „Taco Truck x VB”

Del Rey hat in einem aktuellen Interview mit Billie Eilish verraten, dass „A&W“ nicht die einzige längere Produktion auf dem Album sein wird. Mindestens „Fingertips“ und „Kintsugi“ seien auch deutlich länger als gewöhnlich. Außerdem sagt sie über ihren Co-Autor Mike Hermosa, dass jener eigentlich Kamermann und kein professioneller Musiker sei. Seine Gitarren-Improvisationen seien allerdings integraler Bestandteil und Ausgangspunkt des ganzen Prozesses gewesen.

Ihr aktuelles Album BLUE BANISTERS ist im Oktober 2021 erschienen. Bereits ein halbes Jahr zuvor hatte sie CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB veröffentlicht.