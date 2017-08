LCD Soundsystem veröffentlichen ihr Video zu „Tonite“

Nur noch wenige Tage, dann ist das neue Album von LCD Soundsystem endlich erhältlich. Eigentlich hatte die Band um James Murphy angekündigt, dass das 2010 veröffentlichte Studioalbum THIS IS HAPPENING das letzte der Band gewesen sei, nun kehren sie aber mit AMERICAN DREAM zurück. Am 1. September wird die Platte erscheinen, die Tracks „Call the Police“ und „American Dream“ sind schon seit einigen Wochen zu hören.

Bereits 2016 gingen LCD Soundsystem auf Festival-Tour, spielten Shows beim Primavera Sound in Barcelona und dem Roskilde in Dänemark. Von neuen Songs war da aber noch nichts zu hören. Nun folgt mit „Tonite“ die nächste Kostprobe auf das kommende Album, auch ein Video haben LCD Soundsystem dazu veröffentlicht. Und in dem sieht James Murphy mal wieder aus als sei er gerade erst aufgestanden. Irgendwie beruhigend: