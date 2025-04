Liam Gallagher verbrachte „biblische“ Ostern mit Bruder Noel

Es sieht so aus, als würden sich die Brüder Liam (52) und Noel Gallagher (57) wieder annähern – und das noch vor der nächsten Oasis-Tour – an Ostern.

Wie Liam Gallagher das Osterfest mit der Verwandtschaft wahrnahm

Auf X teilte Liam Gallagher am 21. April einen Beitrag zu den gemeinsam verbrachten Feiertag und schrieb über die Zeit mit seinem Oasis-Kollegen sowie seinem Neffen: „Also hatten wir einen BIBLISCHEN Ostersonntag. Noel, Donavan und Sonny sind bei uns vorbeigekommen, um eine Tasse Tee zu trinken. Es war unglaublich, die Jungs kennenzulernen. Ich habe natürlich ihre Köpfe weggeblasen, weil ich so verdammt cool bin. Ihr habt es hier zuerst gehört. LG x“.

Liam Gallagher auf X:

Die Oasis-Tour 2025

Im Sommer geht es dann auf Comebacktour. Die Tournee wird das erste große Wiedersehen der Gallagher-Brüder als Oasis seit 2009 sein. Im Juli geht’s los und die Shows finden in einigen der größten Arenen Großbritanniens und Irlands statt, darunter das Heaton Park in Manchester und das Wembley Stadium in London. Außerdem wurde ein Tour-Film angekündigt, dessen Produktion der „Peaky Blinders“-Macher Steven Knight übernehmen soll.

Mit auf der Bühne stehen: Andy Bell, Gem Archer, Bonehead und Joey Waronker. In einem weiteren Post scherzte Liam Gallagher noch über die Länge der Shows – Fans, die sich nach Drei-Stunden-Konzerten sehnten, könnten wohl enttäuscht werden: „Es wird genau 59 Minuten und 59 Sekunden dauern“, schrieb er, was womöglich, wie so viele seiner Beiträge mit einer ordentlichen Prise Humor zu genießen ist.