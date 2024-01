Liam Gallagher und John Squire kündigen zweite gemeinsame Single an

„Mars To Liverpool“ kommt am Freitag, den 26. Januar – einen Ausschnitt gibt es jetzt schon.

Bei Liam Gallagher und John Squire geht es aktuell Schlag auf Schlag. Nachdem sie ein gemeinsames Album angekündigt und bereits ihre erste Single „Just Another Rainbow“ veröffentlicht haben, kommt am Freitag, den 26. Januar, schon die zweite Track-Veröffentlichung der beiden. Das Stück trägt den Namen „Mars To Liverpool“ und einen kleinen Teaser gibt es auch schon.

Die ersten 15 Sekunden jetzt schon hören

Mit den Worten „MARS TO LIVERPOOL. Kommenden Freitag“, kündigt Squire den neuen Song auf der Plattform X an. Dazu teilt er das Cover-Artwork, das einen Schokoriegel mit der Aufschrift „The Journey Is The Trip“ (auf Deutsch: Die Reise ist der Trip) zeigt. Ebenso kann in seinem Beitrag in die ersten 15 Sekunden des Tracks bereits reingehört werden. Über einen Link im Post kann die Single der zwei Musiker auch vorab gespeichert werden.

Das Ex-Oasis-Mitglied und der ehemalige Gitarrist von The Stone Roses scheinen bisher beide sehr glücklich über ihre Zusammenarbeit zu sein. Erst kürzlich erklärten die Artists in einem Interview, wie überrascht sie darüber seien, dass sie so gut gemeinsam funktionieren würden. Dies ließ sich auch schon bei ihren Hörer:innen erkennen, ihre Debüt-Single „Just Another Rainbow“ stieg nach ihrer Veröffentlichung direkt mal auf Platz 16 der britischen Top 100-Single-Charts ein.

Wer sich die Wartezeit bis zu „Mars To Liverpool“ noch etwas vertreiben will, kann hier noch einmal in „Just Another Rainbow“ reinhören: