Nach ihrer Show in Glasgow 2017 kursierten bereits Gerüchte, dass es sich dabei um das letzte Konzert von The Stone Roses gehandelt haben könnte. Diese Spekulationen hat Gitarrist John Squire nun endgültig beendet – indem er die bereits zweite Auflösung von The Stone Roses verkündet hat.

Bei ihrem Konzert in Glasgow hatte sich dieses Ende bereits angedeutet: Sänger Ian Brown soll auf der Bühne den Fans zugerufen haben, dass sie nicht traurig sein sollen, dass ihre Show vorbei ist. Sie sollten froh sein, dass „es“ passiert ist.

Nun gab John Squire ein Interview mit der britischen Tageszeitung „The Guardian“. Darin wurde er gefragt, ob es sich bei diesem Konzert tatsächlich um das Ende der Britpop-Band handele, worauf er mit „Ja“ antwortete.

Über seine Zeit mit der Band verriet er, dass es ihn überrasche, wie kurz sie existierte und wieviel Aufmerksamkeit sie nach wie vor errege.

„It was quite a brief period that gets a lot of attention still. I was surprised at the level of support we got when we got back on stage.“