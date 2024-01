Liam Gallagher und John Squire deuten jetzt schon eine zweite Platte an

„Wenn John mit einer weiteren krachenden Song-Ladung kommt, werden die Leute sie auch kriegen“, so Gallagher.

Auch wenn es noch keinen offiziellen Release-Termin für ihre erste gemeinsame Platte gibt, haben John Squire und Liam Gallagher mit dem Track „Just Another Rainbow“ bereits einen Vorgeschmack auf das Album geliefert. Weitere Lieder und konkrete Infos bleibt uns das neue Duo aktuell noch schuldig. Trotzdem haben Gallagher und Squire Hinweise darauf gegeben, dass es möglicherweise auch ein zweites Werk der beiden geben könnte.

Die Briten planen wohl eine längere musikalische Zusammenarbeit – mal abgesehen von einer gemeinsamen Tour in diesem Jahr. Gegenüber „The Guardian“ sagte der der ehemalige Gitarrist der The Stone Roses, John Squire, kryptisch: „The guitar fights back“ (auf Deutsch: Die Gitarre schlägt zurück). Auch Ex-Oasis-Sänger Gallagher kümmerte sich um die Gerüchteküche, in dem er erklärte: „Wenn John mit einer weiteren Ladung von Songs kommt, die krachend sind, werden die Leute sie auch kriegen.“ Er lobte außerdem die Fähigkeiten seines Kollegen: „Squire hat noch viel mehr drauf. Die Leute sehen John als diesen Gitarrenhelden an, aber er weiß definitiv, wie man einen verdammten Song schreibt.“

Infos zur ersten Platte des Duos

Die beiden Musiker verbindet eine langjährige Freundschaft. In einem Interview mit „Apple Music 1“ erklärte Gallagher von Anfang an „keine Zweifel“ daran gehabt zu haben, dass sie musikalisch harmonieren würden. Im selben Gespräch verriet der Sänger, dass auf der kommenden LP der beiden Künstler insgesamt zehn Tracks zu finden sein würden. Es soll außerdem keinen richtigen Albumtitel geben, denn: „Es ist einfach nur Liam und John, wie Liam Gallagher und John Squire.“

Auf X schrieb Gallagher über das noch unveröffentlichte Werk, „es ist die beste Platte seit REVOLVER“. Er bezieht sich in seiner Aussage auf das Album REVOLVER von den Beatles aus dem Jahr 1966.