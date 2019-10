Liam Gallagher weiß schon, wie sein drittes Album heißen wird

Das wird Dich auch interessieren





Der ehemalige Oasis-Frontmann Liam Gallagher hat den Titel seines dritten Albums enthüllt – auch wenn sein zweites Album erst vor einem Monat erschienen ist.

Liam Gallaghers aktuelles Album WHY ME? WHY NOT wurde am 20. September 2019 veröffentlicht. Im Gespräch mit Zane Lowe in dessen Radiosendung verriet Gallagher nun, dass dessen Nachfolger den Namen COME ON YOU KNOW tragen soll.

In der vergangenen Woche trat Liam Gallagher bei „Later… mit Jools Holland“ auf, um seine aktuelle Single „The River“ zu spielen – aber er war nicht allein. Sein 18-jähriger Sohn Gene war zusammen mit ihm auf der Bühne und spielte Schlagzeug. Das passte auch deshalb, weil „The River“ ein Lied für und über die Jugend von heute ist.

Der Auftritt bei Jools Holland am Donnerstagabend, den 24. Oktober 2019, war das erste Mal, dass zwei Gallagher seit der Trennung von Oasis im Jahr 2009 auf der gleichen Bühne stehen – aber nicht in der Kombination, auf die Fans seit Jahren warten.