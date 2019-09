Liam Gallagher wird Bruder Noel zu seiner bevorstehenden Hochzeit einladen

Das wird Dich auch interessieren





Liam Gallagher hat in einem Interview verraten, dass er Bruder Noel zu seiner bevorstehenden Hochzeit mit seiner Noch-Verlobten Debbie Gwyther einladen wird.

Nachdem Liam erst kürzlich während eines Italienurlaubs um die Hand seiner langjährigen Lebensgefährtin angehalten hatte, scheint der ehemalige Oasis-Sänger es nun kaum erwarten zu können, 2020 endlich Nägel mit Köpfen zu machen. In einem Interview mit dem „Sunday Mirror“ verriet er: „Ich bin bereit, es wieder zu wagen. Ich bin aufgeregter als sie. Das wird eine große Sache.“

Es wird bereits das dritte Mal sein, dass der Musiker vor den Altar tritt. Mit Schauspielerin Patsy Kensit war Liam von 1997 bis 2000 verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Mit der ehemaligen All-Saints-Sängerin Nicole Appleton war der Musiker ganze 14 Jahre zusammen, sechs davon verheiratet. Auch aus dieser Ehe ging ein Kind hervor.

Dennoch gibt sich Liam optimistisch. „Alle guten Dinge sind drei“, wird der Brite im selben Interview zitiert. Sogar seinen Bruder Noel, für den er sonst nur wenig schmeichelhafte Worte übrig hat, und dessen Frau Sara MacDonald soll Liam zu diesem besonderen Anlass einladen wollen. Allerdings mache er sich keine großen Hoffnungen, dass diese auch tatsächlich erschienen.

So erklärte Liam weiterhin:

„Natürlich wird er eine Einladung erhalten. Meine Mam meinte: ‚Du musst ihn einladen.‘ Also werde ich es auch machen. Sie werden einen Umschlag durch ihren Briefschlitz erhalten. (…) Aber sie werden nicht kommen. Wobei… man weiß ja nie so genau. Die beiden sind sich schließlich auch sonst für nichts zu schade. Sobald sie den Umschlag öffnen, wird sie ihm vermutlich sagen: ‚Komm schon, Noel, schnapp dir dein Dermot-O’Leary-Outfit , wir gehen aus.‘“

Während Liam zuletzt bekanntgab, dass er inzwischen nicht mehr glaube, dass sein Bruder ihn tief im Innern noch liebe, hat Noel seine Aufmerksamkeit bereits auf andere Opfer und Vorhaben gerichtet. So gab er kürzlich bekannt, er wolle eine Petition starten, damit die Foo Fighters sich trennen, und verkündete, dass er die Produktion eines Oasis-Musicals für unvermeidbar halte.

„A Dream Is All I Need To Get By“ im Stream hören:

Der neuste Song seiner Band Noel Gallagher’s High Flying Birds trägt den Titel „A Dream Is All I Need To Get By“ und erschien am 13. September. Die dazugehörige EP THIS IS THE PLACE soll am 27. September veröffentlicht werden.

Liam zeigte sich hingegen zuletzt ungewohnt verletzlich. In dem Video zu seiner aktuellen Single „One Of Us“ streift der Musiker durch ein mit privaten Kinderbildern gespicktes Feld und sinniert über die Trennung von Oasis, sowie über die Bedeutung von Familie und Zugehörigkeit.