Liam Gallagher: Wird es bald ein neues Album von ihm geben?

Der Sänger deutet via X (ehemals Twitter) neue Musik, aber keine neue Tour an.

Erst 2022 erschien Liam Gallaghers aktuelles Studioalbum C’MON YOU KNOW. Doch dem ehemaligen Oasis-Mitglied fällt es offenbar schwer, lange still zu sitzen. Denn der Sänger deutet auf X (ehemals Twitter) an, dass Fans schon bald eine neue Platte erwarten dürfen.

Nachdem ihn ein X-User nach einer Tour-Ankündigung fragte, antwortete Gallagher: „Ich habe gerade ein Album gemacht, verdammt noch mal.“ Offiziell teilte der 50-Jährige allerdings noch keine weiteren Informationen mit.

Im August 2023 hat der Musiker sein Live-Album KNEBWORTH 22 veröffentlicht, dass – wie der Name bereits verrät – 2022 auf einem Konzert im englischen Knebworth aufgenommen wurde. Mehr als 170.000 Menschen sahen Gallagher an den zwei Abenden live performen. Der Auftritt markierte seinen bisher größten Solo-Gig.

Mehr als zwei Jahrzehnte ist es her, dass der Künstler auf der Bühne in Knebworth stand. Zusammen mit seinem Bruder Noel Gallagher und der Band Oasis, spielte er dort 1996 ein Konzert. Auch von dem damaligen Auftritt veröffentlichte die Gruppe ein Live-Album, sowie einen Dokumentarfilm im Jahr 2021.

Zuletzt kündigte Noel Gallagher eine Jubiläumsausgabe von Oasis‚ Debütalbum DEFINITELY MAYBE an. Die Platte soll 2024 erscheinen, um das 30. Jubiläum zu feiern.