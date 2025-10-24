Gerüchte unter Adeligen: Kommen Oasis 2026 zurück nach Knebworth?

Hat sich eine britische Adelige verplappert? Fünf Oasis-Konzerte in Knebworth 2026 sorgen für Spekulationen. Was bisher bekannt ist – und was Liam Gallagher andeutet.

Hat Sharon Taylor, Baroness Taylor of Stevenage, da etwa ein riesiges Geheimnis verraten? Die Aufregung war groß, als das Mitglied des britischen Oberhauses auf Lebenszeit am 22. Oktober 2025 von fünf Oasis-Konzerten in Knebworth 2026 sprach – und ihre Aussage kurz darauf wieder zurücknahm.

Wie „NME“ berichtete, erklärte die Adelige im House of Lords: „Im kommenden Juli werde ich fünf Tage lang Oasis-Konzerte in der fantastischen Location des Knebworth House genießen können, das nur etwa eine Meile von meinem Haus entfernt ist.“

Sie fügte hinzu: „Ich kann [die Konzerte] von meinem Haus aus hören und genießen, sie stehen für die wichtige kulturelle Rolle von Musikveranstaltungsorten und leisten einen enormen Beitrag zu unserer Wirtschaft.“

„Nur hypothetisch gesprochen“

Doch wenige Stunden nach dieser Erklärung ruderte sie zurück und nahm ihre Äußerungen im Parlament zurück. Gegenüber dem „Guardian“ sagte sie: „Ich habe hypothetisch gesprochen, nachdem Spekulationen aufgekommen waren, dass sie wieder in Knebworth spielen würden, wie sie es im August 1996 getan haben. Ich weiß, dass die Band dies nicht bestätigt hat.“

Vom 10. bis 11. August 1996 gab die die Band zwei Konzerte vor insgesamt 250.000 Zuschauer:innen am Herrenhaus in Hertfordshire, die innerhalb von weniger als 24 Stunden ausverkauft waren. Es wird angenommen, dass sich zwei Prozent der britischen Bevölkerung um Tickets bemüht hatten. 2026 jährt sich die Konzertreihe zum 30. Mal.

Keine Konzerte bestätigt

Vertreter:innen von Oasis lehnten gegenüber dem „Guardian“ eine Stellungnahme ab. Nach Informationen der Zeitung ist das Management der Band nicht über die vorgeschlagenen fünf Auftritte informiert.

Seit einigen Wochen mehren sich die Gerüchte um weitere Tourtermine von Oasis nach ihrem Comeback 2025.

Gerüchte und Unklarheiten um weitere Shows

Zuletzt hatte Liam Gallagher im September Spekulationen angeheizt, wonach Oasis auch im nächsten Jahr wieder Konzerte geben könnten. Doch wo, wie viele und wann genau, bleibt unklar.

Am 4. Juli war die Band für den ersten von zwei großen Auftritten im Principality-Stadion im walisischen Cardiff auf die Bühne zurückgekehrt. Es folgen weitere Stationen in Manchester, London, Edinburgh und Dublin, bevor die Britpop-Legenden nach Kanada, die USA, Südamerika, Japan und Australien aufbrachen. Dazwischen waren sie für zwei weitere Shows im Wembley-Stadion nach London zurückgekehrt. Obwohl nach ihrem letzten „Live ’25“-Termin in Brasilien am 23. November keine weiteren Gigs geplant sind, kursieren Gerüchte, dass die Gallagher-Brüder in Knebworth, im Etihad Stadium oder sogar in Deutschland auftreten könnten. Doch bereits am Ende des letzten London-Gigs am 28. September hatte Liam Gallagher sich zuversichtlich über die Zukunft geäußert. Vor dem Abschlusssong „Champagne Supernova“ dankte er den Fans für ihr Vertrauen und sagte: „Wir sehen uns nächstes Jahr.“ Konkreter wurde der Brite jedoch nicht.

Manager verneinte zuvor weitere Tourpläne

Fans merkten in den sozialen Medien an, dass mit der Aussage ebenso gut keine Live-Termine, sondern ein Album oder eine Solo-Tour gemeint sein könnte. Bereits im Mai hatte Oasis-Manager Alec McKinlay laut „NME“ jegliche Hoffnungen auf neues Material der Britpop-Band zurückgewiesen. Er erklärte, die Band habe auch nicht die Absicht, weitere Tourdaten bekannt zu geben: „Dies ist so ziemlich das letzte Mal, wie Noel in der Presse deutlich gemacht hat“, sagte McKinlay. „Es ist eine Chance für Fans, die die Band noch nicht gesehen haben, sie kennenzulernen – oder zumindest für einige von ihnen. Und nein, es ist keine neue Musik geplant.“

Die Gallaghers lassen ihre Fans weiter zappeln

Liam Gallagher widersprach McKinlays Kommentaren später auf X und betonte, dass nur er und sein Bruder über Oasis-Updates entscheiden würden. Auf der Plattform schrieb er: „Die einzigen, die Entscheidungen über die Zukunft von Oasis treffen, sind ich und RKID, also lasst uns einen Tag nach dem anderen angehen.“

2025 hatten die Gallaghers sowohl Shows in Knebworth als auch ein neues Album noch verneint. Wie es nun um mögliche weitere Konzertpläne – auch für Deutschland – steht, bleibt offen.