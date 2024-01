Lil Nas X kündigt neue Single mitsamt Musikvideo für nächste Woche an

Es wird zudem sein erster Musikclip ganz in Eigenregie sein.

Lil Nas X hat bekannt gegeben, dass er in der Woche ab dem 08. Januar 2024 mit einer neuen Single mitsamt Musikvideo zurückkehren wird. Er lässt seine Fans wissen, dass er jetzt schon ziemlich „aufgeregt“ ist.

Zuletzt war es ruhiger um den Musiker geworden: Die aktuelle Single „Star Walkin’“ erschien bereits 2022, sein Debütalbum MONTERO kam im Jahr 2021 heraus.

Neben der News zur neuen Musik offenbarte der Sänger außerdem via X, dass er den Clip zur neu erscheinenden Single erstmalig selbst gedreht habe. Als kleine Vorschau postete der 24-Jährige vier Bilder von sich in Priester-Robe mit den Worten: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.“

Wird es ein Funk-Album geben?

Bei der Premiere seines neuen Dokumentarfilms „Long Live Montero“ beim Toronto International Film Festival (TIFF) sagte Lix Nas X zuletzt, er sei bereit, „diese geile, geile Musik zu veröffentlichen“, an der er gerade arbeite. In der Pressekonferenz erzählte der Pop-Rapper, für sein nächstes Album würde er sich gern mal an „Folk-Musik“ und „brasilianischen Funk” wagen.

Brasilianischer Funk, oder auch Favela Funk genannt, ist eine Mischung aus HipHop und Miami-Bass, die sich vor allem durch tanzbare Rhythmen auszeichnet. Das Genre entstand einst in den Armenvierteln Rio de Janeiros. Lange Zeit beschränkte sich die Popularität von brasilianischen Funk auf sein Heimatland. Jedoch erlangte der Musikstil, ähnlich wie Reggaeton aus den spanischsprachigen Ländern Lateinamerikas, internationale Beliebtheit.