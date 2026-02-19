Lil Poppa ist tot: Der Rapper ist im Alter von 25 Jahren verstorben

Die Todesursache von Janarious Wheeler, wie der US-Rapper gebürtig hieß, ist noch unbekannt.

Der US-Rapper Lil Poppa, bürgerlich Janarious Mykel Wheeler, starb am 18. Februar 2026 im Alter von 25 Jahren. Die Behörden bestätigten seinen Tod offiziell im US-Bundesstaat Georgia.

Über die genaue Todesursache ist bislang nichts bekannt. Fans und Kolleg:innen warten daher auf weitere offizielle Informationen und teilen unterdessen Erinnerungen an Wheeler.

„Ich bin so am Boden zerstört“

Die CEO von Great Day Records, Caroline Diaz, schrieb auf X: „Mein kleiner Bruder ist weg, Poppa, ich liebe dich so sehr. Ich bin so am Boden zerstört. Einer der ersten Künstler, die ich bei Interscope hatte. Ich habe vier seiner Projekte als A&R betreut. Ich bin gerade so traurig.“

Der Komiker und Musiker Lil Duval schrieb ebenfalls bewegende Abschiedsworte auf X: „Das hier hat mich wirklich getroffen, weil ich wirklich etwas für Lil Poppa empfunden habe. Die meisten von uns in Jacksonville kannten ihn schon, seit er ein Kind war. Und wir alle wollten, dass er Erfolg hat – und das hatte er. Denn als die Drill-Musik vorbei war, war er der Einzige, der noch übrig blieb. Und er hat es verdient, weil er wirklich derjenige war, der all die anderen YN-Rapper in Jacksonville sein wollten. Selbst seine Feinde waren zuerst seine Fans.“

Lil Poppa: Leben und Schaffen

Wheeler kam in Jacksonville, Florida, zur Welt und verbrachte dort seine Kindheit. Früh entwickelte er eine Leidenschaft für Musik – insbesondere für Rap. So begann er, eigene Texte zu schreiben und einen persönlichen Stil zu formen, der introspektive, emotionale Inhalte mit melodischen Trap-Beats verband. Der Durchbruch gelang ihm 2018 mit der Single „Purple Hearts“, die ihm erste überregionale Aufmerksamkeit in der HipHop-Szene einbrachte.

In den letzten Jahren baute Lil Poppa seine Karriere konsequent aus. Er unterschrieb bei der Collective Music Group, dem Label des Rappers Yo Gotti, und veröffentlichte eine Reihe erfolgreicher Songs. Zu seinen bekanntesten Tracks zählen „Love & War“, „Mind Over Matter“ und „HAPPY TEARS“. Dabei griff er in seiner Musik regelmäßig Themen wie Verlust, mentale Stärke und das Spannungsfeld zwischen Straßenleben und kommerziellem Erfolg auf.

Neue Single kurz vor seinem Tod

Nur wenige Tage vor seinem Tod veröffentlichte Lil Poppa am 13. Februar 2026 seinen neuen Track „Out of Town Bae“. Hier anhören:

Einige Fans äußerten ihre Anteilnahme online mit lila Herzen – symbolisch für den Song, der ihm den Durchbruch ermöglichte. Rapper Famous Dex meldete sich auf Poppas letztem Instagram-Post mit den Emojis einer weißen Taube und einem roten Herz und drückte so sein Mitgefühl aus.