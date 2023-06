Gleich drei Rammstein-Alben befinden sich in den deutschen Charts. Am Freitagnachmittag wird sich zeigen, ob die Platten in der Rangliste nach oben oder unten klettern.

Trotz – oder wegen? – der Vorwürfe angeblich missbräuchlichen Verhaltens von Till Lindemann befinden sich in den Charts vom 09. Juni gleich drei Rammstein-Alben in den deutschen Top 100. Das aktuelle Werk ZEIT ist von 32 auf 29 gestiegen (seit 58 Wochen in den Charts), das davor erschienene Werk RAMMSTEIN (seit 201 Wochen) ist gar von 71 auf 52 geklettert. Die 2001er-Platte MUTTER (seit 141 in den Charts) mit Hits wie „Links 2 3 4“ machte den größten Sprung nach vorn: von 91 auf 63.

Am Freitagnachmittag werden die neuen Langspiel-Charts veröffentlicht. Am Freitag davor erschien die Anniversary-Edition von SEHNSUCHT. Wo diese Platte in der kommenden Rangliste zu finden sein wird, klärt sich bald.

Wie die „FAZ“ außerdem berichtet, sei Marktführer Universal Music beim Branchenverband der deutschen Musikindustrie BVMI vorstellig geworden. Das Label des Konzerns, bei dem Rammstein unter Vertrag stehen, verlange ausdrücklich und im Namen der Band, dass ein neu veröffentlichtes und potentiell kommerziell erfolgreiches Album nicht in den Charts aufgelistet werde. Universal hatte zuvor angekündigt, die Kooperation mit der Band zu pausieren, bis die Missbrauchsvorwürfe geklärt sind.

Die Popularität der Band ist weiterhin ungebrochen. Wie Erhebungen aufzeigen, steigt die Zahl ihrer Instagram-Follower genauso wie die der regelmäßigen Abspielungen von Rammstein-Hits auf Spotify. Die geschätzten Einnahmen aus Verkäufen aller Art sind ebenfalls immens.