Linkin Park sagen ihre Tour 2017 ab – Zukunft bleibt ungewiss

Am Donnerstag starb Chester Bennington im Alter von nur 41 Jahren, er brachte sich, mutmaßlich als Folge seiner Depressionserkrankung, um. Die verbliebenen Mitglieder von Linkin Park und deren Management haben nun das einzig Richtige getan und die anstehende Nordamerika-Tour sowie die Termine mit Blink-182 abgesagt.

Der Tourveranstalter Live Nation teilte mit: „We are incredibly saddened to hear about the passing of Chester Bennington. The Linkin Park One More Light North American Tour has been canceled and refunds are available at point of purchase. Our thoughts go out to all those affected.”

Die Tour hätte am 22. Oktober in Los Angeles beginnen sollen. Davor wollten Linkin Park einige Co-Headliner-Shows mit blink-182 unter dem Namen Blinkin Park spielen. Diese Termine hatten blink-182 bereits zwei Tage nach Benningtons Tod abgesagt:

Ob und wie es mit Linkin Park jemals weitergeht oder nicht? „Our love for making and performing music is inextinguishable. While we don’t know what path our future may take, we know that each of our lives was made better by you“, erklärt die Band in einem zuvor von Mike Shinoda angekündigten Statement am Montag auf Facebook. Unter chester.linkinpark.com haben Linkin Park eine Website eingerichtet, auf der unter dem Hashtag #ripchester an ihren verstorbenen Sänger erinnert wird und wo vor allen Dingen andere Betroffene Hilfe finden sollen.

Chester Bennington starb am 20. Juli 2017 im Alter von 41 Jahren und damit an dem Tag, an dem Soundgarden-Sänger Chris Cornell 53 Jahre alt geworden wäre. Wie auch Cornell erhängte Bennington sich.

Wer von Euch selbst unter Depressionen leidet oder jemanden kennt, der vielleicht Hilfe benötigt – hier haben wir ein paar Anlaufstellen und Hilfsmöglichkeiten aufgeschrieben: