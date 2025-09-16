Little Simz live in Berlin: Tickets, Support, Anfahrt, Zeiten, Setlist

Little Simz ist mit LOTUS auf Europa-Tour, am 23. September spielt sie im Berliner Velodrom

Little Simz heißt eigentlich Simbiatu Abisola Biola Ajikawo und wurde in Nord-London als Tochter einer nigerianischen Familie geboren. Bereits früh förderte man ihr Talent, das sie in der Musik, und schnell auch im Rappen, auslebte. Heute hat die 31-jährige Musikerin eine beachtliche Diskografie und Reputation geschaffen. Derzeit gilt sie als eine der begehrtesten Künstlerinnen in der Rap-Landschaft.

Mit ihrem aktuellen Album LOTUS (2025) ist sie nun auch in Europa auf Tour. Am 23. September spielt sie auch eine Show im Berliner Velodrom. Hier alle Infos zu dem Gig in der Hauptstadt.

Tickets

Die Nachfrage für ihre Show in der Hauptstadt ist wie zu erwarten sehr hoch, weshalb alle Stehplatz-Tickets bereits ausverkauft sind. Weil bei Little Simz aber ohnehin niemand sitzen wird, kann man guten Gewissens noch restliche Sitzplatz-Tickets für 66 Euro ergattern.

Achtung: Die ganze Show wurde vom Velodrom ins UFO hochverlegt! Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Support

Little Simz wird auf ihrer „The Lotus Tour“ von der R&B-Künstlerin BINA. unterstützt. Musikalisch ordnet sich BINA. selbst wohl als Vertreterin des „soft rage“ ein. Auf ihrem Album CHAOS IS HER NAME (2024) kann man sich einen ersten Vorgeschmack davon holen.

Anfahrt

Das Berliner Velodrom befindet sich in der Paul-Heyse-Straße 26 in Prenzlauer Berg, und ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch mit dem Auto, erreichbar.

Zwar verfügen das Velodrom und UFO über keine eigenen Besucher:innenparkplätze, doch im direkten Umfeld der Halle befindet sich eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen. Wegen zusätzlicher Bauarbeiten in der Paul-Heyse-Straße wird daher seitens der Veranstaltungsstätte eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. So erreicht man das Velodrom mit den S-Ringbahnlinien S41 und S42, der S8 oder der S85. Alternativ fahren die Tramlinien M5, M6, M8 sowie M10 oder der Bus 156. Vom S-Bahnhof Landsberger Allee liegt die Halle nur wenige Gehminuten entfernt.

Wer sich eine Anreise mit PKW nicht nehmen lassen will, kann auf das Parkhaus im Forum Landsberger Allee ausweichen, das sich auf der gegenüberliegenden Seite des S-Bahnhofs Landsberger Allee befindet. Der Zugang erfolgt über die S-Bahnbrücke, der Fußweg zur Venue beträgt etwa fünf Minuten.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, BINA. wird die Show um 20 Uhr eröffnen. Gegen 21 Uhr wird Little Simz die Bühne einnehmen und für rund anderthalb Stunden performen.

Setlist

Diese Songs verformte Little Simz dieses Jahr auf einigen Festivals. Man kann sich insofern sicher sein, dass sie bei ihrer Show in Berlin noch mehr ihrer Tracks aus ihren bisher insgesamt sechs Studioalben und Kollaborationsprojekten spielen wird.