Live am Broadway: Tom Felton ist zurück als Draco Malfoy

Tom Felton, bekannt für seine Rolle als Draco Malfoy in der „Harry Potter“-Reihe, kehrt nach über einem Jahrzehnt zu seiner Paraderolle zurück. Für 19 Wochen wird er in der Broadway-Produktion „Harry Potter and the Cursed Child“ auf der Bühne des Lyric Theatre in New York City stehen. Die exklusive Ankündigung machte der Schauspieler am Donnerstag (5. Juni) in der US-Morgensendung „Today“.

Für Tom Felton ist es das Broadway-Debüt, aber auch ein emotionales Wiedersehen mit einer Figur, die ihn weltberühmt machte. Es wird das erste Mal seit fast 15 Jahren sein, dass er Draco erneut verkörpert. „Es fühlt sich an wie ein Moment, in dem man sich kneifen muss“, sagte Felton im Interview. „Ich habe die Figur vor 16 Jahren losgelassen, und nun darf ich wieder in ihre Haut schlüpfen – diesmal als Vater – in einer neuen Geschichte.“

Comeback nach über einem Jahrzehnt

Der 37-Jährige ist damit das erste Originalmitglied der Filmreihe, das Teil der Broadway-Inszenierung wird. Das Stück spielt 19 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Handlung, während Draco, Harry, Ron und Hermine ihre eigenen Kinder nach Hogwarts schicken: „‚Potter‘ war ein riesiger Teil meiner Kindheit, und jetzt darf ich irgendwie zurückgehen und gleichzeitig nach vorne schauen“, erklärte Felton gegenüber „Today“.

Er betonte, wie besonders sich das Stück anfühle – obwohl es in der bekannten Welt spielt. „Das Stück ist eine ganz eigenständige Geschichte, losgelöst von den ‚Potter‘-Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Es spielt 19 Jahre später … wir sind keine Kinder mehr. Wir sind jetzt die Eltern. So sehr es auch eine Rückkehr zu einer alten Rolle für mich ist, betrete ich gleichzeitig neues, unbekanntes Terrain. Ich kenne ihn gut als Kind. Als Erwachsener kenne ich ihn kaum. Und genau das ist die spannende Herausforderung.“

Tom Felton am Broadway: Termine und Ticketverkauf

Felton wird vom 11. November 2025 bis zum 22. März 2026 auf der Bühne stehen. Fans können sich ab dem 10. Juni um 11 Uhr ET auf der originalen Broadway-Website für den Vorverkauf registrieren. Der reguläre Ticketverkauf beginnt am 12. Juni um 11 Uhr ET.

Die Rückkehr in die Welt von Hogwarts ging an Felton nicht spurlos vorüber: „Es ist sehr, sehr leicht, emotional zu werden“, sagte er. „Als sie mir die blonde Perücke für die Theaterproduktion aufsetzten, habe ich sofort geweint. Es war wie ein Schlag aus der Vergangenheit … Ich hätte nie gedacht, dass ich das je wieder erleben würde.“

Begeisterung hinter den Kulissen

Die Produzenten Sonia Friedman und Colin Callender zeigten sich begeistert: „Wir können es kaum erwarten, Tom erneut mit der gleichen Tiefe, Schwere und Menschlichkeit, die er Draco immer verliehen hat, auf der Bühne zu sehen.“

Sie fügten hinzu: „Uns ist bewusst, dass dies ein kultureller Moment ist, voller Nostalgie, Wandel und Emotion. Toms Rückkehr nach Hogwarts schlägt eine Brücke zwischen Generationen von Fans und haucht einer geliebten Geschichte neues Leben ein. Wir sind überglücklich, Tom ‚zu Hause‘ willkommen zu heißen – und zugleich in einer neuen Familie: unserem Broadway-Ensemble.“

Neues Leben für eine magische Welt

„Harry Potter and the Cursed Child“ ist das erfolgreichste Nicht-Musical-Stück in der Geschichte des Broadway. Seit seiner Premiere 2016 in London wurden weltweit über zehn Millionen Tickets verkauft. Es ist das viertlängste Broadway-Stück aller Zeiten und läuft derzeit in London, New York, Hamburg und Tokio.

Während Feltons Rückkehr die Fans begeistert, steht ein weiteres Kapitel des „Harry Potter“-Universums in den Startlöchern: HBO hat Anfang des Jahres eine Serienadaption der Bücher angekündigt. Nach zehntausenden Castings wurden Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout als neue Darsteller von Harry, Hermine und Ron ausgewählt.