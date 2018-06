Live-Sommer: Diese Superstars treten 2018 in Deutschland auf

Mariah Carey spielt in der Berliner Mercedes-Benz Arena am 05.12.

Andrea Bocelli singt am 24.08. in Berlin

Britney Spears spielt am 06.08. in der Berliner Mercedes Benz Arena und am 13.08. in Mönchengladbach

Kraftklub treten am 4. August in der Berliner Wuhlheide auf

Depeche Mode spielen in Berlin am 23. und 25.07.

Billy Idol spielt in Berlin am 19.07. in der Zitadelle Spandau

Morrissey spielt am 15.07. in der Mercedes Benz Arena, Berlin - am Abend des WM-Finales

Nine Inch Nails spielen am 02.07. in der Zitadelle Spandau

Queen & Adam Lambert spielen in der Berliner Mercedes Benz Arena am 19.06.

A Perfect Circle spielen am 17.06. in der Zitadelle Spandau

Iron Maiden spielen am 13.06. in der Berliner Waldbühne

Der Sommer kommt – und mit ihm die Zeit für Open-Air-Konzerte und Festivals. Zahlreiche nationale und internationale Stars machen sich auf, auch in Deutschland exklusive Shows zu geben – unter anderem die Rolling Stones, Queen und Adam Lambert, U2, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Britney Spears und Iron Maiden. Oben in der Galerie findet Ihr eine Übersicht.

Ganz besonders empfehlen wir den Besuch eines der folgenden fünf Live-Highlights – oder Ihr geht gleich zu allen Konzerten, sofern Ihr noch Tickets kriegt. Und seid pleite für die nächsten drei Live-Sommer:

The Rolling Stones

Der zweite Teil ihrer „No Filter“-Tour bringt Mick Jagger und Co. für zwei Konzerte erneut nach Deutschland. Vorband: The Kooks.

22. Juni – Olympiastadion, Berlin

30 Juni – Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Jay Z & Beyoncé

2014 waren Beyoncé und Jay-Z gemeinsam auf ihrer „On the Run“-Tour. Vier Jahre später bekommt die Konzertreihe nun eine Neuauflage: „On the Run II“ beginnt am 6. Juni 2018 in Großbritannien und führt das Paar auch für zwei Konzerte nach Deutschland:

28. Juni – Olympiastadion, Berlin

3. Juli – RheinEnergieSTADION, Köln

Depeche Mode

Im Juli werden Depeche Mode zwei Konzerte in der Berliner Waldbühne geben als Abschluss der großen „Spirit“-Welttournee:

23. Juli – Waldbühne, Berlin

25. Juli – Waldbühne, Berlin

Nine Inch Nails

Nach drei Jahren der Abstinenz in Deutschland, kann man Trent Reznor & Co. in der Zitadelle in Berlin wieder live erleben:

2. Juli – Zitadelle Spandau, Berlin

Justin Timberlake

In der Halbzeitpause des diesjährigen Super Bowl performte Justin Timberlake nicht nur seine bekanntesten Songs von „Rock Your Body“ bis „Sexy Back“, er kündigte auch seine Welttournee an. Im Juli und August 2018 bringt sie den Sänger mit seinem neuen Album MAN OF THE WOODS auch für neun Konzerte nach Deutschland: