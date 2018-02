The Rolling Stones kündigen Deutschland-Tour 2018 an – hier die Termine

So jung kommen sie nicht mehr zusammen: The Rolling Stones haben eine neue Europatournee angekündigt. Der zweite Teil ihrer „No Filter“-Tour beginnt im Mai in Dublin, endet im Juli in Warschau und bringt The Rolling Stones für zwei Konzerte nach Deutschland: Am 22. Juni werden sie im Berliner Olympiastadion auftreten, am 30. Juni in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

The Rolling Stones auf „No Filter“-Tournee 2018 – die Termine:

17. Mai – Croke Park, Dublin

22. Mai – London Stadium

5. Juni – Old Trafford, Manchester

9. Juni – Murrayfield Stadium, Edinburgh

15. Juni – Principality Stadium, Cardiff

19. Juni – Twickenham Stadium

22. Juni – Olympiastadion, Berlin

26. Juni – Orange Velodrome, Mars eille

30. Juni – Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

4. Juli – Letnany Airport, Prag

8. Juli – PGE Narodowy Stadium, Warschau

The Rolling Stones traten im ersten Teil ihrer „No Filter“-Tour im September 2017 bereits in Hamburg, Düsseldorf und München auf.

Tickets? Hier entlang:

Tickets für die Konzerte der Rolling Stones in Deutschland sind im Rahmen eines exklusiven Presales ab Mittwoch, dem 28. Februar 2018, um 10 Uhr über eventim.de erhältlich. Der Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen startet am Freitag, den 2. März, um 10 Uhr.