Lizzo reagiert auf Gerücht, sie habe jemanden beim Stagediving umgebracht

„Ich habe schon viel nerviges Zeug über mich im Internet gesehen“, begann Lizzo, „doch was mich gerade am meisten beschäftigt, ist das Gerücht, ich habe jemanden beim Stagediving getötet. Erst mal ist das eine Lüge. Und Bitch … wie? Jemanden umgebracht? Wollt ihr das wirklich mir zuschreiben? Ich weiß, ich bin dick – aber nicht so verdammt dick.“