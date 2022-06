Lorde zeigt neues Video zu „The Path“

Lorde hat eine neue Single veröffentlicht. „The Path“ ist das sechste Stück aus ihrem aktuellen Album SOLAR POWER, das ausgekoppelt wird. Das dazugehörige Musikvideo wurde von Lorde selbst gemeinsam mit Joel Kefali produziert.

Lorde teilt über „The Path“ mit:

„On the occasion of the solstice, I wanted to share a sixth video with you, for THE PATH. This video is the first chapter in the mystical Solar Power story, a prequel to the title video. You see my character joining her friends and family on the island where they’ve chosen to start life anew, arriving in her trademark suit and quickly being transformed by nature’s strange magic. I’m so proud of my buds for learning the dance in this one. Hope you like it.“

Lordes drittes Album SOLAR POWER erschien im August 2021. „Hare Rama statt Melodrama: Die Frühvollendete macht nun Westküsten-Hippie-Pop“, befand ME-Autorin Julia Lorenz in ihrer Rezension darüber und vergab fünf von sechs Sternen. In unserem Jahresrückblicks-Special zählten wir Lorde neben Billie Eilish und Olivia Rodrigo zu Teenage Superstars, die 2021 Furore machten. Lest hier unseren Text „Die feine Kunst des Draufscheissens“ von ME-Redakteurin Annett Scheffel über eine „Begegnung mit einer Frau, die gelernt hat, sich von dem Millionenpublikum zurückzuziehen, für das sie singt.“