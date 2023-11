Los Angeles feiert bald den ersten „Depeche Mode Day“

Alles für Depeche Mode: Am 13. Dezember wird in der US-Metropole die englische Band zelebriert.

Die Stadt Los Angeles würdigt die englische Synth-Rockband Depeche Mode am 13. Dezember im Rahmen eines neuen Feiertags – dem „Depeche Mode Day“. An diesem Tag sollen Dave Gahan und Martin Gore mit einer besonderen Veranstaltung in der Los Angeles City Hall geehrt werden. Neben ihnen wird auch dem 2022 verstorbenen Keyboarder und Gründungsmitglied Andy Fletcher gedacht.

„Es passt zu Los Angeles, diese Band zu feiern“

Der Tag zu Ehren von Depeche Mode wurde von der Stadträtin Monica Rodriguez initiiert. In einem Interview mit dem „Los Angeles Magazin“ sagte die Politikerin dazu: „Ich freue mich sehr, diesen besonderen Tag auszurufen, um das musikalische Genie von Depeche Mode zu würdigen. Sie bleiben eine sich ständig weiterentwickelnde und einzigartig einflussreiche, musikalische Kraft, und es passt zu Los Angeles, diese Band zu feiern.“

Schon seit den 80er-Jahren können sich Depeche Mode in der Westküsten-Metropole sowie in den gesamten USA großer Popularität erfreuen. Nicht zuletzt auch wegen des Alternative-Rocksenders „KROQ“, der schon früh Bands wie The Cure, New Order und eben Depeche Mode mit umfangreichem Airplays unterstützte.

Wie genau die Feierlichkeiten zum „Depeche Mode Day“ aussehen werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Memento-Mori-Tour

Während der aktuellen „Memento Mori Tour“ wird die Gruppe zwischen dem 10. und dem 17. Dezember auch mehrfach in Los Angeles vorbeischauen. Insgesamt vier Konzerte sind für die Gegend angesetzt. Am „Depeche Mode Day“ selbst wird jedoch keine Show in Los Angeles stattfinden.

Mit ihrer Tour kommen Depeche Mode 2024 auch nach Deutschland. Acht Gigs in Berlin, Hamburg, Köln und München stehen bisher auf dem Plan. Hier seht ihr alle Termine im Überblick:

Depeche Mode 2024 live:

13.02.2024 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

15.02.2024 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

17.02.2024 – Hamburg, Barclays Arena

20.02.2024 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

07.03.2024 – München, Olympiahalle

03.04.2024 – Köln, Lanxess Arena

05.04.2024 – Köln, Lanxess Arena

08.04.2024 – Köln, Lanxess Arena

