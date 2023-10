Sascha Lange mit „Depeche Mode LIVE“ auf Lesetour – alle Termine

Das Buch erscheint offiziell am 10. Oktober, die Lesetour startet bereits am 6. Oktober in Berlin.

Gemeinsam mit Dennis Burmeister hat Sascha Lange bereits „Depeche Mode: Monument“ veröffentlicht, jetzt bringen die beiden ihr zweites Buch „Depeche Mode LIVE“ raus. Am 10. Oktober wird es veröffentlicht, am 6. Oktober stellt Lange es in Berlin das erste Mal vor. Darauf folgen 20 weitere Lesungen in ganz Deutschland. Der Erfolg von Depeche Mode ist auch einer ihrer unvergleichlichen Live-Auftritte. Dieses Phänomen fassen Sascha Lange und Dennis Burmeister mit bislang unveröffentlichten Fotos und exklusiven Interviews in „Depeche Mode LIVE“ zusammen. Es bietet Einblicke von den Anfängen in 1980 bis zu aktuellen Live-Performances. Depeche Mode in Deutschland: die allerbesten Live-Fotos der „Memento Mori“-Tour Das Buch kann jetzt bereits vorbestellt werden und auch Tickets für die Lesungen sind bereits verfügbar. Alle Daten zur Lesung gibt es hier im Überblick: Alle Termine der Lesetour: 06.10.2023: Premiere in Berlin

08.10.2023: Leipzig

10.10.2023: Erfurt

12.10.2023: Magdeburg

15.10.2023: Karlsruhe

22.10.2023: Hamburg

24.10.2023: Rostock

27.10.2023: Wiesbaden

03.11.2023: Cottbus

09.11.2023: Halle

10.11.2023: Plauen

15.11.2023: Hannover

17.11.2023: Jena

24.11.2023: Chemnitz

26.11.2023: Dresden

28.11.2023: Zwickau

04.12.2023: Berlin

09.12.2023: Hallenbad

24.01.2024: Oberhausen

25.01.2024: Köln

01.02.2024: Potsdam