MEMENTO MORI: Depeche Mode gelingt zwölfter Nummer-1-Erfolg in den deutschen Charts

MEMENTO MORI hat sich in der Woche nach Verkaufsstart (24. März) den ersten Platz der deutschen Album-Charts gesichert. Die britischen Synth-Popper von Depeche Mode ziehen damit an den Beatles vorbei. Mit ihrer zwölften Nummer-1-Platte sind sie hierzulande die internationale Band mit den meisten dieser Erfolge. In ihrem Heimatland lieferten sie sich zuletzt mit Lana Del Reys DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD ein enges Rennen um die Position. Dieses wird sich am Abend des 31. März entschieden haben, wenn die finalen Zahlen bekannt gegeben werden. Es könnte dort ihr insgesamt dritter Eintrag auf der Spitzenposition werden. In jedem Fall wäre es, auch im Falle einer Zweitplatzierung, ihr höchster Erfolg seit dem 2013 erschienenen DELTA MACHINE.

Das insgesamt 15. Studioalbum der Gruppe wurde von Martin Gore und Dave Gahan zu zweit eingespielt, nachdem Andrew Fletcher im Mai 2022 tragischerweise verstorben ist. Die zwölf Songs auf MEMENTO MORI wurden während der Frühphase der Covid-19-Pandemie geschrieben, also noch mit seiner Beteiligung.

Aktuell ist die Formation auf Welt-Tournee. Im Mai, Juni und Juli kommen sie für acht Konzerte nach Deutschland. MUSIKEXPRESS hat in Vorbereitung einige eingefleischte Fans getroffen.