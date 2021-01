„Lost“ und „Babylon 5“-Star Mira Furlan ist tot

Die kroatische Schauspielerin wurde unter anderem durch ihre Rollen als Delenn in „Babylon 5“ und als Danielle Rousseau in „Lost“ bekannt. In „Lost“ spielte sie eine französische Wissenschaftlerin, die nach einem Schiffbruch auf der mysteriösen Insel der Serie gestrandet ist. In dieser Rolle war Furlan drei Staffeln lang zu sehen, bevor sie die Serie verließ.

Furlan verkörperte auch die Comic-Figur Silver Sable in der 1990er-„Spider-Man“-Zeichentrickserie.

„Babylon 5“-Schöpfer Straczynski retweetete den Beitrag, als er dem Star Tribut zollte. Er teilte mit, dass es Mira in letzter Zeit gesundheitlich nicht gut ging, er aber stets auf ihre Genesung hoffte. So Straczynski: „Es ist eine Nacht großer Traurigkeit, denn unsere Freundin und Kameradin ist einen Weg gegangen, auf dem wir sie nicht erreichen können. Aber wie bei allen Dingen werden wir sie mit der Zeit einholen, und ich glaube, sie wird viele Geschichten zu erzählen haben.“

„Mira war eine gute und herzliche Frau, eine unglaublich talentierte Schauspielerin und eine gute Freundin für alle aus dem ‚Babylon 5‘-Team. Wir sind am Boden zerstört nach der Todesnachricht“, schreibt er weiter. Schließlich sagt Straczynski, dass es einige Zeit dauern wird den Verlust zu verarbeiten und bittet deswegen um Verständnis für alle Teammitglieder.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v

— J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021