Soccer Mommy kündigt ihr neues Album EVERGREEN an

Mit der Bekanntgabe veröffentlichte die Sängerin mit „M“ einen Vorgeschmack auf die kommende Platte.

2022 veröffentlichte Soccer Mommy ihr drittes Studioalbum SOMETIMES, FOREVER. Seither wurde es musikalisch eher ruhig um die Alternative-Indie-Sängerin. Im Juni meldete sich die 27-Jährige mit ihrer Single „Lost“ zurück, in der sie über einen Verlust und den daraus folgenden Schmerz reflektiert. Nun stellt sich heraus, dass es sich bei dem Stück um den ersten Track ihres kommenden Albums EVERGREEN handelt. Soccer Mommy teilte bereits die Tracklist der LP, die am 25. Oktober erscheinen soll und releast mit „M“ einen weiteren musikalischen Appetizer vom kommenden Werk.

Soccer Mommy besingt die Trauer

Wie beim Vorgänger „Lost“ setzt sich Sophie Allison alias Soccer Mommy in ihrer neusten Veröffentlichung „M“ weiter mit ihrer Trauer nach einem Verlust auseinander. Zu Akustikgitarre und orchestralen Streichern besingt sie in „Lost“ die Enttäuschung über eine Person und unterstreicht dabei, wie hart das Loslassen ist: „“I’ve got a way of keeping her with me where I go“. Schaut und hört man genauer hin, lassen sich Gemeinsamkeiten zu „M“ finden, in dem sie einen intimen Einblick in ihre Gefühlswelt gibt.

Mit Zeilen wie „I miss you/Like a loyal dog/Waiting by the door to hear the lock turn“ offenbart sie einen Moment der Verzweiflung. Sie beschreibt dabei, wie das Gefühl, man könne nicht ohne die andere Person leben, einen einnehmen kann. Allerdings scheint „M“ im Prozess der Verlustverarbeitung einen reflektierten Blick auf ihr Innenleben zu geben. Da die Single in der Tracklist auf „Lost“ folgt, bleibt es also spannend, ob EVERGREEN die Entwicklung eines Heilungsprozesses wiedergeben könnte. Bei beiden Musikvideos führte Anna Pollack Regie und zeigt eine Soccer Mommy, die alleine durch die Natur streift.

Hier das Musikvideo zu „M“ schauen:

Hier das Musikvideo zu „Lost“ schauen:

Die Tracklist zu EVERGREEN:

Lost M Driver Some Sunny Day Changes Abigail Thinking of You Dreaming of Falling Salt in Wound Anchor Evergreen

EVERGREEN wurde in den Maze Studios in Atlanta aufgenommen. Dafür arbeitete Soccer Mommy mit dem Produzenten Ben H. Allen III zusammen, der bereits an Werken von unter anderem Animal Collectives, Washed Out, Deerhunter und Youth Lagoon beteiligt war.