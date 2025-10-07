Loyle Carner in Berlin: Alle Infos zu Tickets, Zeiten, Support, Setlist & Anfahrt

von 
Loyle Carner

Loyle Carner  |  Loyle Carner kommt am 15. Oktober nach Berlin. Hier alle Infos zur Show.

Foto: Getty Images Europe. Kristy Sparow. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Loyle Carner wird am 15. Oktober im UFO im Velodrom auftreten. Alle Details zur Show gibt es hier im Überblick

Loyle Carner ist wieder auf Tournee. Am Mittwoch, 15. Oktober, macht der britische Rapper Halt in Berlin und bringt sein aktuelles Album HOPEFULLY! mit ins UFO im Velodrom. Hier sind alle wichtigen Informationen zur Hauptstadt-Show im Überblick.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Tickets

Karten für Loyle Carner sind bei Ticketmaster und Eventim für 70,52 Euro erhältlich. Sitzplätze werden nicht angeboten – das Konzert ist ausschließlich als Stehplatz-Event konzipiert.

Loyle Carner: Neue LP im Juni & Deutschlandtour im Oktober – ME präsentiert
Loyle Carner im Video-Interview: „Ich trenne nicht zwischen Rap und Poesie“
Loyle Carner: Neue Single, Album-Ankündigung und Live-Gig auf dem Reeperbahn-Festival

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Die Veranstaltung startet um 20:00 Uhr mit dem Support-Act. Gegen 21 Uhr kann dann mit Loyle Carner gerechnet werden.

Support

Als Voract tritt Navy Blue auf – ein US-amerikanischer Rapper, der seit 2015 in der HipHop-Szene aktiv ist.

Anreise

Das Konzert findet im UFO im Velodrom statt. Die Adresse lautet: Paul-Heyse-Straße 26, am S-Bahnhof Landsberger Allee, 10407 Berlin.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Location ist am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Landsberger Allee bietet eine direkte Anbindung zum Venue.

Anreise mit dem Auto

Die Anfahrt mit dem Auto sollte möglichst vermieden werden, da weder das Velodrom noch das UFO über eigene Besucher:innenparkplätze verfügen. Zudem finden derzeit Bauarbeiten in der Paul-Heyse-Straße und der Fritz-Riedel-Straße statt.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, findet auf der gegenüberliegenden Seite der S-Bahnhaltestelle Landsberger Allee ein Parkhaus. Der Zugang erfolgt über die S-Bahnbrücke, der Fußweg unterhalb des Forums Landsberger Allee beträgt etwa fünf Minuten.

Setlist

Loyle Carner hat keine feste Setlist, aber es kann sich an vorherigen Gigs orientiert werden. Da spielte der Brite:

  1. feel at home
  2. in my mind
  3. all i need
  4. Ain’t Nothing Changed
  5. Damselfly
  6. horcrux
  7. time to go
  8. Desoleil (Brilliant Corners)
  9. lyin
  10. purpose
  11. Still
  12. Speed of Plight
  13. about time
  14. Ottolenghi
  15. Poem
Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das gibt es Neues von Loyle Carner

Zuletzt hat der Rapper das Album HOPEFULLY! veröffentlicht, das Anlass für die aktuelle Tour ist. Es erschien am 20. Juni 2025.

hopefully ! [Explicit]
hopefully ! [Explicit] Für € 10,99 bei Amazon kaufen

ME-Autorin Aida Baghernejad schrieb zu der Platte unter anderem: „Drei Jahre ist es her, dass Loyle Carner mit seinem dritten Album HUGO jedes noch harte, noch nicht von ihm eingenommene Herz weich klopfen sollte. Songs wie „Hate“ machten die Realität von Rassismuserfahrungen auch für jene erfahrbar, die davon verschont bleiben. Wie macht man danach weiter? Man wird dreißig, in seinem Fall Vater, vielleicht sogar erwachsen. Und schreibt in arg hoffnungslosen Zeiten sanft und zart genau darüber, was heute ganz allgemein in der Welt fehlt: Hoffnung. Und Liebe, die bedingungslose Art. Und die Suche nach Ruhe und so etwas wie Heilung.“

Kim Heuck schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Berlin Tour Loyle Carner hopefully!
Artikel Teilen