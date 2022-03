Machine Gun Kellys „Mainstream Sellout Tour“ 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Machine Gun Kelly hat für 2022 seine „Mainstream Sellout Tour“ durch Nordamerika und Europa angekündigt. Auf der Tour wird der Künstler an ausgewählten Terminen von Special Guests wie Avril Lavigne, Travis Barker, blackbear, Trippie Redd, WILLOW und PVRIS unterstützt.

Auftakt der Tournee wird am 8. Juni ein Konzert in Austin,Texas sein. Ab Mitte September startet dann die 15 Konzerte umfassende Europatour. Die wird Machine Gun Kelly auch nach Deutschland führen. Geplant sind drei Konzerte in Köln, Frankfurt und München. Für die Termine in Deutschland wurden iann dior und 44phantom als Special Guests angekündigt.

Tickets sind unter anderem hier ab 25. März erhältlich. Am selben Tag soll auch das gleichnamige sechste Studioalbum des Sängers veröffentlicht werden. Vor Kurzem war die dritte Single vom neuen Album „maybe“, das eine Zusammenarbeit mit Bring Me The Horizon ist, vorab veröffentlicht worden.