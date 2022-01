Ring mit schmerzenden Dornen: Machine Gun Kelly verrät Details zur Verlobung mit Megan Fox

„Wir haben es veröffentlicht, um das Narrativ zu kontrollieren“, antwortete Kelly am Rande der Aftershow-Party seiner in Zusammenarbeit mit Dolce &Gabbana entstandenen Herrenbekleidungs-Kollektion. Er habe verhindern wollen, dass irgendjemand später einen Schnappschuss ihrer Verlobungsringe posten könne. Trotzdem stellt der Rapper klar: „Ich habe es nur auf meinem Smartphone aufgenommen. Wir hatten keine Fotografen engagiert oder so etwas“.

Machine Gun Kelly verriet auch noch einige Details zu dem Klunker, den man jetzt an Fox‘ linkem Ringfinger bestaunen kann. Bei dem Stein handle es sich um einen unbehandelten kolumbianischen Smaragd, der in Tropfenform in den Ring eingelassen sei. Der Ring bestehe eigentlich aus zwei Ringen, die von einem Magneten zusammengehalten werden.Bei genauerem Hinsehen könne man erkennen, dass die Ringe Dornen haben. Es würde schmerzen, wenn man den Ring abnehmen wolle, so Kelly.

Fox ließ lediglich mitteilen, dass sie nicht auf Social Media unterwegs sei und deshalb das ganze Aufsehen um ihre Verlobung gar nicht mitbekommen habe.