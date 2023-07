Madonna verschiebt Tour, ist aber auf dem Weg der Besserung

Gut zwei Wochen nach ihrem Krankenhausaufenthalt meldet sie sich auf Instagram mit einer Botschaft an ihre Fans zurück.

Madonna meldete sich mit einem Update zu ihrer kommenden Tour und ihrem aktuellen Gesundheitszustand zurück. Aufgrund einer bakteriellen Infektion musste die Sängerin im vergangenen Monat ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am 24. Juni wurde Madonna Medienberichten zufolge bewusstlos in ihrem Zimmer aufgefunden. Einer ihrer Assistentin:innen habe sie in ihrem Zimmer entdeckt. Daraufhin wurde sie in die Notaufnahme eingeliefert, wo sie sich später erholte. Von offizieller Seite hieß es, dass Madonna während der Vorbereitungen auf ihre „Celebration“-Tour eine bakterielle Infektion verschleppt habe. Ihre Familie bereitete sich bereits auf das Schlimmste vor.

Nach fünftägigem Krankenhausaufenthalt wurde Madonna schließlich entlassen und ruht sich seitdem in ihrer Wohnung in New York aus. Am Montag (10. Juli) veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account den ersten Beitrag seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus. In dem Beitrag dankt sie ihren Fans für die zahlreichen Genesungswünsche, positive Energie, Gebete und Ermutigungen während ihrer Krankheit.

„Ich hasse es, Menschen zu enttäuschen“

In dem Post sagt Madonna, sie sei auf dem Weg der Besserung und teilt ihre Gedanken zur aktuellen Lage. „Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, waren meine Kinder. Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Tickets für meine Tour gekauft hat.“ Ebenso wolle sie nicht die Leute im Stich lassen, die die vergangenen Monate mit ihr an ihrer Show arbeiteten: „Ich hasse es, Menschen zu enttäuschen.“

Sie fokussiere sich nun auf ihre Gesundheit und darauf, wieder stärker zu werden, heißt es weiter von ihr. „Und ich kann euch versichern, ich werde so bald wie möglich wieder bei euch sein!“. Der momentane Plan sei, die Nordamerika-Tour neu zu datieren und im Oktober in Europa zu starten. Die „Celebration“-Tour hätte ursprünglich am 15. Juli 2023 im kanadischen Vancouver beginnen sollen.

Fans nutzten am Montag Madonnas Kommentarbereich, um ihre Glückwünsche mitzuteilen, darunter auch eine Handvoll Prominenter. „Wir sind die ganze Zeit bei dir, Madonna. Ich denke an dich und sende dir Liebe, Kraft und Umarmungen für eine baldige Genesung. Die Welt kann es kaum erwarten, dich wieder auf der Bühne zu sehen!!! Ich liebe dich sehr ♥️ Donatella“, kommentierte zum Beispiel Modedesignerin Donatella Versace.