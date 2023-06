Große Sorge um Madonna: Bewusstlos auf Intensivstation eingeliefert

Die 64-Jährige wird wegen einer bakteriellen Infektion behandelt.

Aufgrund einer bakteriellen Infektion musste Madonna am Samstag (24. Juni) auf die Intensivstation in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert werden. Das meldete „Page Six“. Sie sei zuvor in ihrer New Yorker Wohnung bewusstlos aufgefunden worden.

In einer Erklärung ihres Managers Guy Oseary hieß es am heutigen Mittwoch: „Am Samstag, den 24. Juni, entwickelte Madonna eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation führte.“

Mindestens eine Nacht lang soll sie dort intubiert worden sein. An ihrem Krankenbett: Tochter Lourdes.

Später gab es Entwarnung – Oseary schrieb in einem Instagram-Beitrag: „Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet.“ Unter dem Post häuften sich Genesungswünsche von Fans und Prominenten, darunter von den Schauspielerinnen Rita Wilson, Zooey Deschanel und Evan Rachel Wood.

Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass die 64-Jährige ihre „Celebration“-Tour, deren Start am 15. Juli in Vancouver sein sollte, verlegen muss. Nach einer Tournee durch die USA sollte Madonna im Herbst auch noch nach Europa kommen – unter anderem für jeweils zwei Termine nach Köln und Berlin – doch zu diesen Dates gibt es momentan noch kein Update.

