Madonna feiert den 18. Geburtstag ihres Sohnes mit einer wilden Party

In einem Video zeigt sich die Queen of Pop auf Instagram besonderes ausgelassen tanzend.

Pop-Ikone Madonna sorgt auf Instagram für Aufmerksamkeit, nachdem sie ein Video von der Geburtstagsfeier ihres Sohnes teilte. David Banda wurde am Sonntag (24. September) 18 Jahre alt und bekam zum Anlass eine aufwendige private Party — mit zahlreichen Gäst:innen und Tänzer:innen.

Das Video ist ein Zusammenschnitt mehrerer Clips des Abends. In vielen zeigt sich die 65-Jährige, wie sie mit ihrem Sohn und seinen Freund:innen tanzt und zum Schluss mit ihm anstößt. In der Videobeschreibung heißt es: „Alles Gute zum Geburtstag David Banda! Stammesname Senzangakona, Nachkomme der Ngoni und Zulu-Stämme! Es ist kaum zu glauben, dass fast 18 Jahre vergangen sind, seit wir dich in Mchinji im Waisenhaus Home of Hope getroffen haben! Dein Name bedeutet ‚Sag die Wahrheit‘! Ich kann mir keinen besseren Namen für einen Künstler vorstellen! Du wächst zu einer wirklich bemerkenswerten Person heran! Wir sind alle so stolz auf dich! Du leuchtest wie der hellste Stern!“

Reaktionen auf die Party waren unterschiedlich. Auf der einen Seite kommentieren Madonnas Fans auf Instagram, dass sie so lebhaft und jung wirken würde. „Egal, wie alt Madonna auch ist, sie feiert wie eine 20-Jährige“, schreibt so ein User. Doch auch Kritik erhielt sie für ihren Post. Ein Nutzer merkte zum Beispiel an, dass die Feier eher wirke wie eine Promo-Party für die Sängerin, als ein Event für ihren Sohn.