Majan spricht über die Unendlichkeit in einem Moment – „Deine Haut / gone“

Paula Irmschler über Bo Burnham, Olivia Rodrigo, den dümmsten Rassismus, was Süßes und die ganze Wahrheit über die No Angels.

Mit der Darstellung einer gleichgeschlechtlichen Ehe und unabhängigen Frauencharakteren galt „Friends“ früher als bahnbrechend. Welche Dinge bestehen den Test der Zeit? Und was kann heutzutage als problematisch angesehen werden?

Ein Leben zwischen Gewalt und Popularität: Marsha P. Johnson nahm an den „Stonewall-Unruhen“ teil, wurde von Andy Warhol fotografiert – und erhält erst jetzt den Ruhm, den sie verdient.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „Cornern gegen Deutschland“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Die Kalenderwoche 24/2021 huldigt Billie Eilish, Britney, Ingeborg Bachmann und Timon Karl Kaleyta, misst Testosteron im Gangsta-Rap und den Puls bei Bruce Springsteen. Heul doch, sagt LaFee.

5 Tipps vom Profi: So gelingt euch ein professionelles Musikvideo

Im Mai veröffentlichte Majan seine Videosingle „Dead or Alive“ zusammen mit Clueso, die seine zweite Single-Auskopplung nach „Jede Nacht“ aus seinem kommenden Debütalbum SKITS war. Darin verfasst der Deutschrapper ein Liebeslied an die Musik und hebt deren Macht über Emotionen hervor.

Catchphrases im Rap: Ein Ausdruck, der im Kopf hängen bleibt – Was ist eine Catchphrase?

Unendlichkeit gefangen in еinem Moment

Der 21-Jährige thematisiert eine Liebesbeziehung, bei der beide merken, dass sie kurz vor dem Ende stehen. Trotz dieses Gefühls wird versucht, die Empfindungen und Momente zu zweit auszukosten. Hierbei wird das bevorstehende Unbehagen ignoriert und dennoch weiß man, dass jeder Austausch an Zärtlichkeiten und jeder intime Blick der letzte sein könnte. Der Rapper aus Schorndorf nahe Stuttgart zeigt sich in seiner Single erneut von seiner verletzlichen Seite, für die er unter anderem bekannt und erfolgreich ist.

Majan veröffentlicht seine dritte Single-Auskopplung „Deine Haut / gone“ aus seinem Debütalbum SKITS, dass am 16. Juli gedroppt wird. Darin resümiert der Deutschrapper eine Liebesbeziehung, die sich auseinander entwickelt und das Leid, das so ein Ende beinhaltet.

Majan spricht über die Unendlichkeit in einem Moment – „Deine Haut / gone“

10 Jahre BORN THIS WAY: Lady Gaga kündigt Jubiläums-Edition an