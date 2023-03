Sziget Festival 2023: Lorde, Macklemore und Mumford & Sons sind weitere Headliner

Das ungarische Sziget-Festival hat mit einer neuen Ankündigung-Welle die Headliner-Slots komplettiert und über 30 weitere Acts angekündigt. Neu dabei sind Mumford & Sons, Lorde und Macklemore. Darüber hinaus treten Loyle Carner, Yung Lean, die Sleaford Mods, Giant Rooks und girl in red auf der Donauinsel auf. Alle dazugekommenen Interpret*innen gibt es hier.

„Die Liste der Headliner auf der Main Stage ist komplett und die Tagestickets sind jetzt erhältlich. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Headlinern auf der Hauptbühne – Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine und Imagine Dragons – sind kürzlich Mumford & Sons, Lorde und Macklemore zum Line-Up gestoßen, und mehr als 30 weitere internationale Acts sind auf verschiedenen Bühnen angekündigt“, ist dazu einer Pressemitteilung des Sziget-CEO Tamás Kádár zu entnehmen.

In puncto Folgen des Klimawandels und Nachhaltigkeit reagiert eines der größten Festivals in Europa ebenfalls: „Zum einen haben wir unsere Insel Ende letzten Jahres ’neu begrünt‘, um die durch die Trockenheit verursachten Mängel des Grasbodens zu beseitigen. Wir arbeiten daran, dass wir im Falle einer Dürre eine kontinuierliche Bewässerung mit Wasser aus der Donau sicherstellen können. Darüber hinaus setzen wir auf dem gesamten Festivalgelände ein neues Verfahren zur Staubvermeidung ein, bei dem die Luftfeuchtigkeit genutzt wird, um eine leicht feuchte Schicht auf dem Boden zu bilden und so zu verhindern, dass Staub in die Luft gelangt.“

Das Festival findet vom 10. bis zum 15. August auf der Óbudai-Insel im Norden Budapests statt. Die Standard-Tickets kosten zwischen 72€ (Tagesticket) und 377€ (6 Tage), der Vorverkauf hat schon gestartet.