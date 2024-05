Ganz schlechte Nachrichten für Radiohead-Fans

Die britische Rockband tausche sich immerhin über zukünftige musikalische Projekte aus.

Radiohead veröffentlichten 2016 ihr neuntes und bislang letztes Studioalbum A MOON SHAPED POOL. Nun erklärte der Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood, dass die Bandmitglieder noch immer an viel Musik arbeiten würden – allerdings für andere Projekte. Es würde der Band an Zeit miteinander fehlen.

Radiohead brauchen einen Plan

In einem Interview mit dem „Guardian“ begründete Jonny Greenwood die achtjährige musikalische Dürre von Radiohead mit dem Zeitmangel der Mitglieder. Zwar stehe man im stetigen Kontakt miteinander, doch bräuchte es vor allem einen Plan und mehr Zeit, damit es zu neuen musikalischen Outputs kommen könne. Das sei jedoch leichter gesagt als getan: „Darin war ich noch nie sehr gut. Ich war zu sehr damit beschäftigt, im Studio herumzualbern“, fuhr Greenwood dort. Er selbst arbeitete zuletzt an dem achtstündigen Kirchenorgelstück „268 Years Of Reverb“, das er für das nächste Woche stattfindende „Norfolk & Norwich“-Festival in England komponiert hat. Und auch der Rest der Radiohead-Mitglieder würden sich momentan vor allem auf ihre Zweitprojekte konzentrieren. The Smile, die Band von Sänger Thom Yorke und Jonny Greenwood, sind zur Zeit eben auch recht erfolgreich.

„The Smile sind auf Tour, Ed (O’Brien) macht eine weitere Solo-Platte, Colin (Greenwood) spielt Bass mit Nick Cave – sie haben gerade fünf ausverkaufte Abende im Sydney Opera House gespielt – es wird also viel Musik gemacht.“

Über ein mögliches musikalisches Comeback von Radiohead sprach bereits der Schlagzeuger Philip Selway im vergangenen November. Selway erklärte, dass sich die Band auf Oxfordshire im frühen Stadium der Vorbereitung einer Wiedervereinigung befinde: „Wir haben tatsächlich eine kleine Pause eingelegt. Die letzte Show, die wir gespielt haben, war 2018, aber wir kommen jetzt zu diesem Punkt zurück.“ Wann konkret mit neuer Musik oder Gigs von Radiohead zu rechnen ist, kann man bislang allerdings noch nicht sagen.

Für Jonny Greenwood und Thom Yorke steht aber ab nächsten Monat eine Europatournee mit The Smile an. Dabei wird die Band auch fünf Konzerte in Deutschland spielen, auf denen sie unter anderem ihr im Januar 2024 veröffentlichtes zweites Album WALL OF EYES performen wird.

Tourdaten in Deutschland: